Новий тренер збірної з боротьби розповів, як готуватиме команду до Олімпіади в Токіо

Новий тренер національної збірної з вільної боротьби Григорій Данько, який приступить до виконання своїх обов’язків із 1 січня 2019 року, планує покращити методику підготовки спортсменів, аби ті могли претендувати на ліцензії для участі в літній олімпіаді в Токіо в 2020 році.

Про це він розповів в інтерв’ю ІА "ЗІК".

Рішення про призначення Данька головним тренером збірної за поданням Асоціації спортивної боротьби Міністерство молоді та спорту ухвалило напередодні.

За словами Данька, на сьогоднішній день збірна перебуває "у плачевному стані".

"Колись ми посідали перші, другі, треті місця в Європі. У світі були треті, п’яті. Сьогодні у нас вісімнадцяте, дев’ятнадцяте місце. Я думаю, саме це і стало головною причиною, чому в Асоціації хотіли змінити головного тренера", – відзначив Г. Данько.

Попри наявність фінансування, команда не здобуває потрібних результатів. "У Міністерства достатньо коштів. Завдяки міністру, його можливостям, ми маємо достатнє фінансування. Цьогоріч, наприклад, команда побувала на багатьох навчально-тренувальних зборах. Були і в Туреччині, і в Грузії, в Білорусії, Буковелі. На жаль, це не дало очікуваних результатів. До мене звернулися тренери з регіонів. Просять виправити цю ситуацію", – додав він.

На його думку, ті методики тренування і виховання спортсменів високого рівня, які були раніше – віджили себе, їх потрібно змінювати.

Ми втратили синдром переможця. Треба, аби хлопці повірили, що вони можуть перемагати. Також за кожну вагову категорію повинен відповідати тренер. Чому? Тому що не можна тренувати 125 кілограмів і 57 кілограмів за однією програмою... А ще необхідно вводити навчальну частину тренування, залучати видатних спортсменів, які можуть ділитися досвідом, технікою,

– переконаний головний тренер збірної.

Григорій Данько переконаний, що перші результати нових підходів будуть вже наступного року.

"Для того щоб збірна брала участь в Олімпіаді, треба завоювати ліцензії для участі…. Спочатку такі ліцензії розігруватимуть на чемпіонаті світу у серпні наступного року, в Астані. Всього там буде розіграно шість путівок у кожній ваговій категорії. .... По дві ліцензії розігруватимуть на світовому та європейському турнірах, а також на Азіатських, Американських та Африканських іграх. Всього на Олімпійських іграх шістнадцять місць у кожній ваговій категорії. Ми плануємо здобути щонайменше три ліцензії. Але для цього треба дуже наполегливо працювати", – підкреслив він.

Григорій Данько додав, що позитивним зрушенням останнього часу стало часткове вирішення проблеми зі зміною громадянства професійними спортсменами. "Зараз Міністерство молоді та спорту це контролює. Дуже добре те, що міністр заборонив національним федераціям, з якими укладено угоду, продавати своїх спортсменів за кордон", – відзначив він.

Нагадаємо, раніше Асоціація спортивної боротьби рекомендувала Міністерству молоді та спорту призначити на цей пост заслуженого тренера України Григорія Данька. Також Асоціація рекомендувала, а Міністерство молоді та спорту підтримало кандидатури Володимира Євонова на посаду головного тренера жіночої збірної з вільної боротьби, а Сергія Андреєва – збірної із греко-римської боротьби.