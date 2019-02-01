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      Новий туристичний податок у Києві: кому і скільки тепер доведеться платити

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      У Києві зріс туристичний податок
      У Києві зріс туристичний податок / Getty images

      Київська влада затвердила нові ставки туристичного збору для гостей столиці. Платити доведеться як українцям, так і іноземцям.

      Відповідне рішення Київрада ухвалила на засіданні 31 січня.

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      Нові ставки туристичного податку прив'язали не до вартості проживання у готелі чи хостелі, а до мінімальної заробітної плати, яка з 1 січня 2019 становить в Україні 4173 гривні.

      Хто буде сплачувати туристичний податок? Збір за проживання у київських хостелах чи готелях повинні будуть сплачувати як іноземці, так й українці.

      Для внутрішніх туристів (українців) він становитиме 0,4% – приблизно 16 гривень на добу. Для іноземців цей податок встановили на рівні 1% від мінімальної зарплати в Україні – орієнтовно 41 гривня.

      У 2018-му Київ відвідало майже 3 мільйони внутрішніх туристів і 2 мільйони іноземців.

      За підрахунками КМДА, якщо у 2019-му ця цифра не зменшиться, то столичний бюджет зможе отримати до 150 мільйонів гривень додаткових надходжень. У 2018-му туристичний збір становив 33 мільйони гривень.

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      31 січня нові ставки туристичного збору встановили також у популярному курортному місті Трускавець, що на Львівщині.

      Тут ставка становить 0,2% (приблизно 8 гривень з людини) як для внутрішніх, так і для іноземних туристів.

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      Теги: Новини України Податки Новини Києва Новини нерухомості України Новини нерухомості КМДА
      Джерело: 24 канал
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