Новий туристичний податок у Києві: кому і скільки тепер доведеться платити

Київська влада затвердила нові ставки туристичного збору для гостей столиці. Платити доведеться як українцям, так і іноземцям.

Відповідне рішення Київрада ухвалила на засіданні 31 січня.

Читайте також: Які зміни чекають в лютому: валютні спрощення, нові платіжки та сервіс

Нові ставки туристичного податку прив'язали не до вартості проживання у готелі чи хостелі, а до мінімальної заробітної плати, яка з 1 січня 2019 становить в Україні 4173 гривні.

Хто буде сплачувати туристичний податок? Збір за проживання у київських хостелах чи готелях повинні будуть сплачувати як іноземці, так й українці.

Для внутрішніх туристів (українців) він становитиме 0,4% – приблизно 16 гривень на добу. Для іноземців цей податок встановили на рівні 1% від мінімальної зарплати в Україні – орієнтовно 41 гривня.

У 2018-му Київ відвідало майже 3 мільйони внутрішніх туристів і 2 мільйони іноземців.

За підрахунками КМДА, якщо у 2019-му ця цифра не зменшиться, то столичний бюджет зможе отримати до 150 мільйонів гривень додаткових надходжень. У 2018-му туристичний збір становив 33 мільйони гривень.

Читайте також: Без Wi-Fi і соцмереж: як безкоштовно переночувати в готелі у Швеції

31 січня нові ставки туристичного збору встановили також у популярному курортному місті Трускавець, що на Львівщині.

Тут ставка становить 0,2% (приблизно 8 гривень з людини) як для внутрішніх, так і для іноземних туристів.