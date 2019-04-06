Новий туристичний скандал: Anex Tour роздає українцям пам'ятку, призначену для громадян Росії

Туристична агенція Anex Tour, що діє на українському ринку та займається здебільшого організацією відпочинку у Єгипті та Туреччині, пропонує своїм клієнтам з України скористатися "пам’яткою туристові" для громадян країни-агресора Росії.

Anex Tour завжди включає вищезазначену інструкцію з порадами для росіян до кожного турпакету, і у компанії цього не приховують, пише "Обозреватель".

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Туроператор Anex Tour надає українським клієнтам "пам'ятку туристові" для громадян Росії

Сама пам’ятка являє собою поради, які дає Міністерство закордонних справ Росії. У документі мовиться про порядок дій, яких повинен дотримуватись росіянин-турист, якщо у нього виникнуть проблеми за кордоном. Крім того, тут розповідають, як проходить реєстрація, митний контроль тощо у російських аеропортах.



Компанія дає поради, які розробило російське МЗС

Зауважимо, що на офіційному сайті українського представництва Anex Tour у вільному доступі є коректна пам'ятка, призначена вже не для громадян Росії. Щоправда, чому її додають до турпакетів, невідомо.



У пам'ятці також розповідають, як проходить реєстрація, митний контроль тощо у російських аеропортах

Відповідно до даних з відкритих джерел, цей туроператор, окрім України, надає також послуги у Росії, Білорусі та Казахстані та на курортах 12 країн. Центральний його офіс розташовується у Москві.



Anex Tour також перебуває у реєстрі Ростуризму

Востаннє гучні скандали з українським туроператорами траплялися улітку та восени 2018 року. Тоді у багатьох туристичних країнах через затримку авіарейсів сотні українців ставали заручниками аеропортів, оскільки не могли ані вилетіти на відпочинок, ані повернутися додому. Здебільшого проблеми були у клієнтів компанії Join UP.