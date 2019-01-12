Новий убивчий флешмоб: у США дівчина-підліток наосліп керувала автівкою і втрапила у ДТП

В американському штаті Юта 17-річна учасниця челленджу за мотивами фільму "Пташиний короб" разом із одним пасажиром сіла за кермо у шапці, натягнутій на очі, та потрапила в аварію.

Про це пише Insider.

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Автомобіль із підлітком та її пасажиром виїхав на дорогу з активним трафіком. На щастя, у ДТП ніхто серйозно не постраждав.

17-річну дівчину звинуватили у порушенні правил дорожнього руху.

Це просто неприпустимо. І небезпечно не лише для вас, а й для будь-кого, хто перебуває на дорозі,

– заявили у поліції.

Bird Box Challenge while driving...predictable result. This happened on Monday as a result of the driver covering her eyes while driving on Layton Parkway. Luckily no injuries. pic.twitter.com/4DvYzrmDA2 — Layton Police (@laytonpolice) 11 января 2019 г.

Зазначимо, що американська стрічка "Пташиний короб" породила надзвичайно велику кількість різноманітних мемів і дала поштовх новому небезпечному флешмобу, відомому як Bird Box challenge. Під час нього користувачі мережі знімають свої спроби зробити щось із зав’язаними очима.

Справа в тому, що герої стрічки носять на очах спеціальні пов’язки, які допомагають їм залишатися живими і не піддаватися впливу загадкової істоти. Через це вони наосліп пересуваються, спілкуються та подорожують.