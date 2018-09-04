Новий український правопис: коли почнуть діяти зміни

Бурхлива дискусія навколо нової редакції українського правопису свідчить про те, що треба продовжити громадське обговорення та посилити інформаційну кампанію.

Про це розповіла міністр освіти та науки України Лілія Гриневич в інтерв’ю "Радіо Свобода".

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За її словами, українці не володіють достатньою кількістю інформації щодо цього питання.

"Багато з них навіть не читали цей правопис і цю пропозицію докладно, але хтось десь щось чув", – зазначила міністр.

Гриневич наголошує, що додаткова наукова дискусія дасть можливість долучити до обговорення науковців, які не є учасниками робочої групи.

Коли ми будемо мати більш-менш суспільно узгоджений варіант, він повинен бути спочатку затверджений Кабміном, розглянутий всіма центральними органами влади – і після того буде ухвалено рішення,

– розповіла посадовець.

Вона також зазначила, що зміни у правописі необхідні через те, що багато нинішніх норм виникли в результаті русифікації української мови.

Нагадаємо, раніше Лілія Гриневич заявила, що підвищення зарплат для педагогів у 2019 році не планується, оскільки Україні доведеться виплачувати борги за запозиченнями. Однак підвищення окладів може відбутися в рамках зростання мінімальної зарплати.