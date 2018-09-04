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Новий український правопис: коли почнуть діяти зміни

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Міносвіти хоче продовжити термін обговорення нового правопису
Міносвіти хоче продовжити термін обговорення нового правопису / 24 Канал

Бурхлива дискусія навколо нової редакції українського правопису свідчить про те, що треба продовжити громадське обговорення та посилити інформаційну кампанію.

Про це розповіла міністр освіти та науки України Лілія Гриневич в інтерв’ю "Радіо Свобода".

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За її словами, українці не володіють достатньою кількістю інформації щодо цього питання.

"Багато з них навіть не читали цей правопис і цю пропозицію докладно, але хтось десь щось чув", – зазначила міністр.

Гриневич наголошує, що додаткова наукова дискусія дасть можливість долучити до обговорення науковців, які не є учасниками робочої групи.

Коли ми будемо мати більш-менш суспільно узгоджений варіант, він повинен бути спочатку затверджений Кабміном, розглянутий всіма центральними органами влади – і після того буде ухвалено рішення,
– розповіла посадовець.

Вона також зазначила, що зміни у правописі необхідні через те, що багато нинішніх норм виникли в результаті русифікації української мови.

Нагадаємо, раніше Лілія Гриневич заявила, що підвищення зарплат для педагогів у 2019 році не планується, оскільки Україні доведеться виплачувати борги за запозиченнями. Однак підвищення окладів може відбутися в рамках зростання мінімальної зарплати.

Теги: Новини України Міністерство освіти та науки України Освіта мовне питання
Джерело: 24 Канал
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