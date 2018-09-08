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Новий ватажок бойовиків Пушилін: що зміниться на окупованій Донеччині

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Що зміниться на окупованому Донбасі після призначення Пушиліна ватажком бойовиків
Що зміниться на окупованому Донбасі після призначення Пушиліна ватажком бойовиків / Фото з відкритих джерел

Після призначення Дениса Пушиліна новим ватажком проросійських бойовиків Донеччини, радикальних змін у становищі окупованих території не відбудеться, адже "немає різниці, яку саме мавпу призначити керувати зоопарком".

Про це розповів заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука в ефірі телеканалу ZIK.

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24 канал повідомляв, що так звана "народна рада "ДНР" в окупованому Донецьку призначила виконувачем обов'язків "глави "ДНР" Дениса Пушиліна, який на цьому посту замінив загиблого Олександра Захарченка. Він також є представником проросійських бойовиків у контактній групі у Мінську.

За словами заступника міністра, на окупованому Донбасі зараз ситуація дещо "скаламучена", але, на його думку, вона залишається під контролем, і жодних радикальних змін в існуючому становищі не відбудеться.

Від того, що оголосили правонаступником Захарченка іншу людину, це ні на що не впливає. З моєї точки зору, немає різниці, яку саме мавпу призначити керувати "зоопарком" – чи руду, чи з червоним носом, чи з червоною дупою – все одно реальне керівництво, на жаль, відбувається з Кремля. Тому зміна цих людей абсолютно ні на що не впливає. Зараз, можливо, буде незначна гра м’язами, і на цьому все закінчиться,
– підкреслив Тука.

Окрім того, він зазначив, що фактично заблоковані зараз перемовини у Мінську та Нормандський формат будуть ці перемовин продовжені.

"Все буде йти так, як і йшло. Відновиться робота і в Мінському форматі, і в Нормандському форматі. Я думаю, це все відбудеться найближчим часом, може навіть наступного тижня", – зазначив чиновник.

Нагадаємо, восени, 11 листопада, на окупованих територіях Донеччини і Луганщини проросійські бойовики планують провести "вибори" свого нового ватажка у зв'язку з загибеллю Олександра Захарченка.

Хто такий Денис Пушилін?Один із лідерів проросійських бойовиків, які діють на території окупованих районів Донецької області. Організатор проросійських мітингів в Донецьку в квітні 2014 року, заступник самопроголошеного "губернатора" Донеччини Павла Губарєва, самопроголошений "спікер" ДНР. 18 липня, після втечі до Москви, зробив заяву про свою відставку.

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Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Новини Росії Війна на Донбасі Новини Донецька Вбивство Захарченка Георгій Тука
Джерело: 24 Канал
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