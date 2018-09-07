Новий ватажок бойовиків Пушилін: ЗМІ дізнались, хто увійде до його оточення

Оточення нового ватажка проросійських бойовиків Донеччини Дениса Пушиліна, який на цьому посту замінив загиблого Олександра Захарченка, складатиметься здебільшого з фахівців із Москви.

Про це повідомляє УНІАН з посиланням на джерело, знайоме з ситуацією.

24 канал повідомляв, що так звана "народна рада ДНР" в окупованому Донецьку призначила виконувачем обов'язків "глави ДНР" Дениса Пушиліна.

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Владислав Сурков має намір більше не допускати ексцесів виконавців на місцях. Тому з Пушиліним у його "виборчому штабі" працюватимуть його довірені особи. Зокрема, з Москви скерують як координатора з питань піару, роботою зі ЗМІ та в соцмережах директора Інституту миротворчих ініціатив Дениса Денисова,

– сказав співрозмовник агентства.

За словами цього ж джерела, на цю позицію спершу розглядався Володимир Корнілов, який раніше в Києві очолював філію Інституту країн СНД. Проте рішення було ухвалено на користь Денисова, який до російського вторгнення в 2014 році також працював у Києві в цій установі.

До слова, восени на окупованих територіях Донеччини і Луганщини проросійські бойовики планують провести "вибори" свого нового ватажка у зв'язку з загибеллю Олександра Захарченка.

Хто такий Денис Пушилін? Один із лідерів проросійських бойовиків, які діють на території окупованих районів Донецької області. Організатор проросійських мітингів в Донецьку в квітні 2014 року, заступник самопроголошеного "губернатора" Донеччини Павла Губарєва, самопроголошений "спікер" ДНР. 18 липня, після втечі до Москви, зробив заяву про свою відставку.