Новий ватажок "ДНР" був чиновником за часів Януковича

Разом із повідомленнями про загибель Захарченка з'явилася інформація про те, що бойовики масово затримують людей і проводять обшуки. Донецьк взятий в оточення і у місті комендантська година. Бойовики затримують людей, деяких відпускають.

Про це в прямому ефірі 24 каналу повідомив представник омбудсмена в Донецькій області Павло Лисянський.

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За його словами, бойові дії активно не велися цієї ночі, в Мар'їнці тільки чув автоматні і кулеметні черги. До КПВВ "Мар'їнка" та "Гнутове" з боку "ДНР" в'їзд і виїзд закритий. З псевдореспубліки людей нікуди не випускають.

Вночі були здійснені арешти, мені відомо про двох. До людей приходили прямо в квартири вночі. Найближче оточення Захарченко намагається втекти з території "ДНР". Переодягаються в цивільне і ховаються. Донецьк узятий в кільце військовою технікою, всі воєнізовані підрозділи НВФ приведені в бойову готовність,

– заявив Лисянський.

Така обстановка за інформацією джерел в "ДНР" триватиме 3 дні. Зараз працює тільки КПВВ "Станиця-Луганська".

Російська Федерація вже заявила про порушення Мінських домовленостей, але українська влада переживає за своїх людей, які стали заручниками ситуації.

Також Лисянський повідомив, що новий ватажок "ДНР" Дмитро Трапезников обіймав посаду заступника районного голови ще при Януковичі.

Нагадаємо, увечері 31 серпня у центрі окупованого Донецька біля ресторану "Сепар" пролунав вибух, внаслідок якого загинув лідер бойовиків так званої "ДНР" Олександр Захарченко. Згодом ЗМІ повідомили, що разом з ним загинув так званий "міністр фінансів" фейкової республіки Олександр Тимофеєв з позивним "Ташкент".