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      Новий Виборчий кодекс: де схитрували народні обранці?

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      Рада схвалила новий Виборчий кодекс
      Рада схвалила новий Виборчий кодекс / Фото з відкритих джерел

      В Україні сталося неймовірне – народні депутати буквально в останній сесійний день своєї каденції спромоглися ухвалити новий Виборчий кодекс.

      Щоправда, не обійшлося без традиційної ложки дьогтю в бочці меду – по-справжньому новий парламент ми отримаємо аж у 2028 році. Зараз поясню, що відбулося і де депутати наостанок схитрували.

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      Отже, аж 17 спроб знадобилося народним обранцям для збору достатньої кількості голосів. Утім, ця стидоба й перманентна істерика спікера, який буквально вмовляв депутатів й раз по раз ставив Виборчий кодекс на голосування – воно того було варте.

      Сьогодні депетати скасували мажоритарку. Це явище дуже ганебне в українській політиці, адже по мажоритарних округах в парламент мали можливість потрапити вельми одіозні персонажі: багатії, які йдуть в Раду за недоторканністю та для збагачення. Найгірше, що вони проходять до Верховної Ради старими методами, підкуповуючи виборців на окрузі гречкою. І для них це не витрати, а інвестиція, адже згодом вже у Верховній Раді вони відіб'ють, крадучи з держбюджету.

      Нарешті мажоритарку скасували, щоправда, лише – увага! – з 1 грудня 2023 року. То ж дочасні вибори, що відбудуться за півтора тижня будуть проходити за старою системою. Тому уважно дивіться наступної неділі, за кого з мажоритарників будете голосувати. Гречку, якою вас підкуповують – беріть обов'язково, але у жодному разі за такого кандидата не голосуйте. Пам'ятайте, що потому вартість продуктового набору у десять разів такий депутат-гречкосій забере з вашої кишені через оборудки з держбюджетом, адже саме для цього і йде в парламент щоб красти. Тому за гречку дякуйте, що нею він сам себе заздалегідь викрив і не голосуйте за такого!

      І тепер про термін початку дії нового Виборчого кодексу. Він запрацює з 1 грудня 2023 року. А наступні вибори в Україні відбудуться за день до того – 30 листопада 2023 року. Тобто і парламент 9 скликання, і парламент 10 скликання будуть з мажоритаркою. Отже, нормальну Верховну Раду, без ганебної мажоритарки, отримаємо лише в 11 кликанні, майже через 10 років!

      Але, що депутатам таки вдалося проголосували за Виборчий кодекс і скасувати мажоритарку – це дійсно щось неймовірне. Адже якби вони вкотре провалили ухвалення – то уся трирічна робота з підготовки цих змін, усі чотири з половиною тисячі правок і їхній розгляд протягом останніх тижнів – усе це довелося б відправляти у смітник. І якби депутати 9 скликання також зажадали б скасувати мажоритарку – їм би усе це довелося починати з самого початку, знову витрачати на це кілька років!

      Важливо: Рада схвалила Виборчий кодекс. Як виглядатиме бюлетень

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      Автор: Артем Овдієнко
      Теги: Новини України Новини політики Мажоритарники Публікації Дорогі депутати Верховна Рада
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