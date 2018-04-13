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Новий виклик Китаю: Білий дім посилює тиск на Пекін

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США посилює тиск на Китай
США посилює тиск на Китай / Фото з відкритих джерел

Білий дім планує посилити тиск на Китай, готуючи нові торгові обмеження.

Про це пише The Wall Street Journal.

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Вже на початку наступного тижня торговельний представник США опублікує список товарів китайського експорту загальним обсягом 100 мільярдів доларів на рік, які будуть обкладатися 25% митом.

Напередодні Вашингтон вже оприлюднив деталі плану введення 25% мита для товарів китайського експорту на загальну суму близько 50 мільярдів доларів на рік, що викликало гучну реакцію Китаю.

Також президент США Дональд Трамп дав вказівку американському торговому представнику Роберту Лайтхайзеру розглянути можливість розширення списку китайських товарів, які обкладаються підвищеними митами, на 100 мільярдів доларів.

У новому списку, ймовірно, будуть і споживчі товари. Американський Мінфін готує пакет заходів, які заблокують китайські інвестиції у високотехнологічні галузі США.

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Крім того, американський Мінфін готує пакет заходів, які заблокують китайські інвестиції в високотехнологічні галузі США, в тому числі, придбання активів.

Теги: Новини США Дональд Трамп Китай
Джерело: 24 Канал
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