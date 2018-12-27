Новий випадок ботулізму: дитина після споживання в'яленої риби потрапила в реанімацію

У Києві зареєстровано новий випадок ботулізму. Через вживання у їжу в'яленого карася постраждала 6-річна дитина.

Про це повідомив в. о. директора Київського лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я Сергій Чумак, передає 44.ua.

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"23 грудня о 13:35 надійшло попереднє повідомлення про випадок захворювання на ботулізм. Хворий 2012 року народження, мешканець Солом'янського району вживав 19 грудня в'яленого карася, якого приготував батько", – заявив він.

Ботулізм – що це? Хвороба, що виникає в результаті отруєння токсинами бактерій ботулізму і характеризується важким ураженням центральної і вегетативної нервової системи.

Спочатку у потерпілого виникли блювота та біль у животі. 21 грудня сім'я звернулася по невідкладну медичну допомогу. Наступного дня хлопчика госпіталізували, а потім перевели до реанімаційного відділення.



Ботулізм в Україні: джерела та симптоми

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