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      Новий випадок ботулізму: дитина після споживання в'яленої риби потрапила в реанімацію

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      У Києві дитина захворіла на ботулізм
      У Києві дитина захворіла на ботулізм / glavcom.ua

      У Києві зареєстровано новий випадок ботулізму. Через вживання у їжу в'яленого карася постраждала 6-річна дитина.

      Про це повідомив в. о. директора Київського лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я Сергій Чумак, передає 44.ua.

      Читайте також: Ботулізм в Україні: причини, симптоми та профілактика

      "23 грудня о 13:35 надійшло попереднє повідомлення про випадок захворювання на ботулізм. Хворий 2012 року народження, мешканець Солом'янського району вживав 19 грудня в'яленого карася, якого приготував батько", – заявив він. 

       
      Ботулізм – що це?
      Хвороба, що виникає в результаті отруєння токсинами бактерій ботулізму і характеризується важким ураженням центральної і вегетативної нервової системи.

      Спочатку у потерпілого виникли блювота та біль у животі. 21 грудня сім'я звернулася по невідкладну медичну допомогу. Наступного дня хлопчика госпіталізували, а потім перевели до реанімаційного відділення.


      Ботулізм в Україні: джерела та симптоми

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Новини Києва Здоров'я Діти Лікування Ботулізм
      Джерело: 24 Канал
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