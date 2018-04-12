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Новий вірус-вимагач змушує користувачів грати у гру

1150 Читать новость на русском
Гра PUBG
Гра PUBG / playbattlegrounds.com

З’явився новий вірус-вимагач PUBG Ransomware, який блокує доступ користувачів до файлів. При цьому вірус не вимагає від своїх жертв грошей, при цьому пропонує їм пограти у гру PUBG.

Про це пише Motherboard.vice.com.

Вірус вже назвали спланованою піар-акцією розробників гри PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG).

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Коли вірус потрапляє на ваш ПК, то блокує доступ до даних файлів і надсилає попередження про те, що потрібно ввести код або провести кілька годин в платному онлайн-шутері PUBG.

При цьому користувачі знайшли кілька шляхів, щоб обійти вірус: в меню гри можна провести всього кілька хвилин, перед її запуском перейменувати якийсь файл або скористатися кодом для розблокування, наданим самим PUBG Ransomware.

Теги: Техно Смартфони Ігри
Джерело: 24 Канал
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