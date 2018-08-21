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ДТП НА ДНІПРОВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ – 27 СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Новий власник телеканалу "112 Україна": що змінив кум Путіна

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Журналісти-розслідувачі програми "Схеми" виявили, що Віктор Медведчук купив один з телеканалів. І за останні місяці кількість меседжів від лідера проросійської організацій "Український вибір" в ефірі значно збільшилися. Натомість припинилась співпраця з "Радіо Свобода".

"112 канал" готується до нового телевізійного сезону. Одна з родзинок – реаліті-шоу, яке вестиме друг Віктора Медведчука Нестор Шуфрич.

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Разом із Вадимом Рабіновичем унікальний експеримент проводитиме Нестор Шуфрич. Ще на каналі змінилася команда, помітила медіафахівець, а деяких експертів перестали запрошувати на ефіри.

Ще в 2017 році мене раз на тиждень запрошували на "112". Останній раз я була півтора місяця тому,
– зазначила медіа-експертка та екс-заступниця міністра інформполітики Тетяна Попова.

Впродовж останніх місяців, заявили медіаексперти, на каналі почалася різка, часто неаргументована критика влади. Натомість часто цитують кума Путіна Віктора Медведчука. Журналісти програми розслідувань "Радіо Свобода" "Схема" з'ясували, що нововведення пов'язані зі зміною власника каналу. Сліди ведуть до кума Путіна Віктора Медведчука.

Хоча 112 записаний на жителя німецької глибинки Едуарда Катца. Він має невеликий бізнес – продає вживані авто. На сайті його фірми є з десяток транспортних одиниць. Проте, чому німець зацікавився українським медіаресурсом і де взяв кошти на таку дорогу покупку?

Едуард Катц
Едуард Катц

А генеральним продюсером телеканалу став 30-річний Артем Марчевський. Персона маловідома в медіапросторі. Проте з політичним минулим. Він балотувався до Київської міської ради від партії "Право на владу". Очолював список цієї політичної сили Віктор Чорний. Його пов'язують з кумом Путіна. Саме на його фірму зареєстровані автомобілі, якими користуються охоронці Віктора Медведчука. В день виходу розслідування "112" припинив співпрацю з "Радіо Свобода". Сам Марчевський відмовився спілкуватися з нашим телеканалом, мовляв, його коментарі можна знайти в інтернеті. 

Артем Марчевський
Артем Марчевський

На "Радіо Свобода" кажуть, співпраця зі "112" мала тривати до кінця року. А проекти, підготовлені для телеканалу, були доволі успішними.

Коли вийшов проект "Донбас. Реалії" на "112", частка каналу збільшилася фактично в цьому слоті цього дня. Проект успішний, суспільно вагомий, ексклюзивний,
– розповіла головна продюсерка "Радіо Свобода" Наталія Симоніна.

"112" обіцяє підготувати продукт власного виробництва. А політичні проекти в останній рік перед виборами, як відомо, на вагу золота. І саме їх кандидати у президенти і в народних депутатів використовують для впливу на електорат.

Автор: Альона Чернецька
Теги: Новини політики Новини України Віктор Медведчук ЗМІ Розслідування
Джерело: 24 канал
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