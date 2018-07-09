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22:57, 6 липня
Телеканал новин 24 Новини Смартфони

Xiaomi з кодовою назвою Berillyium: з'явилася інформація про новий смартфон від технобренду

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Xiaomi готується до випуску нового смартфону під кодовю назвою Berillyium
Xiaomi готується до випуску нового смартфону під кодовю назвою Berillyium / Соцмережі

Серед новинок, над якими китайська компанія Xiaomi наразі працює, журналісти знайшли інформацію про ще один смартфон, який має вельми флагманські характеристики та кодову назву Berillyium.

Як пише ресурс XDA-Developers, інформацію про новинку вони помітили в початкових файлах прошивки, які було створено ще у березні.

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Підкреслюється, що характеристики смартфону, як до прикладу ємність батареї, та саме "залізо" з того часу могли зазнати певних змін.

Також відомо, що це точно не Xiaomi Mi 8, оскільки новинка має кодову назву Berillyium.

Отже попередньо, смартфон отримає широкоформатний 18:9 LCD-дисплей з вирізом і флагманський процесор Snapdragon 845 з графікою Adreno 630.

Крім того, пристрій оснастять сканером відбитків пальців, але він розміщуватиметься не в екрані, подвійною основною камерою з оптичним зумом, NFC-чипом для безконтактних платежів і батареєю на 4000 мАг.

Додамо, що Berillyium, імовірно, працюватиме на операційній системі Android 8.1 Oreo з оболонкою MIUI 10.

Xiaomi, телефон, смартфон, Китай, гаджети, розробка, техно
Технічні характеристики смартфону Xiaomi під кодовою назвою Berillyium

Очікується, що новий смартфон від Xiaomi буде доступним найближчим часом у Індії, де його й представлять, а потім вже вийде на глобальний ринок.

За інформацією ресурсу, таємнича новинка від Xiaomi може у підсумку виявитися смартфоном під новим брендом POCOPHONE. Новинка з цією назвою нещодавно пройшла сертифікацію в FCC.

До слова, китайський бренд Xiaomi розпочав розробку операційної системи MIUI 11: її повинні презентувати в травні – червні 2019 року.

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно

Теги: Техно Xiaomi Смартфони Ґаджети
Джерело: 24 Канал
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