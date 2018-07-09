Xiaomi з кодовою назвою Berillyium: з'явилася інформація про новий смартфон від технобренду

Серед новинок, над якими китайська компанія Xiaomi наразі працює, журналісти знайшли інформацію про ще один смартфон, який має вельми флагманські характеристики та кодову назву Berillyium.

Як пише ресурс XDA-Developers, інформацію про новинку вони помітили в початкових файлах прошивки, які було створено ще у березні.

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Підкреслюється, що характеристики смартфону, як до прикладу ємність батареї, та саме "залізо" з того часу могли зазнати певних змін.

Також відомо, що це точно не Xiaomi Mi 8, оскільки новинка має кодову назву Berillyium.

Отже попередньо, смартфон отримає широкоформатний 18:9 LCD-дисплей з вирізом і флагманський процесор Snapdragon 845 з графікою Adreno 630.

Крім того, пристрій оснастять сканером відбитків пальців, але він розміщуватиметься не в екрані, подвійною основною камерою з оптичним зумом, NFC-чипом для безконтактних платежів і батареєю на 4000 мАг.

Додамо, що Berillyium, імовірно, працюватиме на операційній системі Android 8.1 Oreo з оболонкою MIUI 10.



Технічні характеристики смартфону Xiaomi під кодовою назвою Berillyium

Очікується, що новий смартфон від Xiaomi буде доступним найближчим часом у Індії, де його й представлять, а потім вже вийде на глобальний ринок.

За інформацією ресурсу, таємнича новинка від Xiaomi може у підсумку виявитися смартфоном під новим брендом POCOPHONE. Новинка з цією назвою нещодавно пройшла сертифікацію в FCC.

До слова, китайський бренд Xiaomi розпочав розробку операційної системи MIUI 11: її повинні презентувати в травні – червні 2019 року.