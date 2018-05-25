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Новий закон про безпеку даних: як компанії адаптуються до змін в законах ЄС

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Новий закон про безпеку даних
Новий закон про безпеку даних / Фото з вільних джерел

Сьогодні, 25 травня, набуває чинності новий законопроект про захист даних у Європейському союзі – Загальні правила захисту даних (GDPR – the General Data Protection Regulation).

Про це повідомляє "BBC Україна".

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Запровадження таких правил зобов’яжуть усі інтернет-сервіси, які прагнуть працювати на аудиторію у Євросоюзі, змінити умови користування так, аби надати своїм користувачам більше інформації про те, як використовується їхня персональна інформація. Варто зазначити, що порушникам законодавства загрожують серйозні штрафи.

Проте деякі великі ІТ-компаній оголосили про припинення роботи із користувачами у ЄС саме через зміну законодавства. Про таке рішення повідомила Pinterest. Від сьогодні користувачі з ЄС не зможуть використовувати цей додаток та ще один інструмент компанії – новинний додаток Instapaper. В компанії вже повідомили, що такий крок тимчасовий і доступ до сервісів відновлять як тільки це стане можливо.

Розробники додатку Stardust і взагалі видалили свій продукт із європейських локацій платформ Google Play і App Store.

Деякі компанії, які вироблять відеоігри, також блокують європейських користувачів замість того, аби адаптуватися до нових правил. Серед таких компаній GRAVITY Co, яка заблокувала всіх користувачів гри Ragnarok Online з Європи (окрім гравців з Росії та деяких країн СНД).

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Для декого, звісно, нові правила створили не тільки нові проблеми, а й нові можливості. Так, з'явилися вже кілька нових сервісів, які пропонували адміністраторам сайтів спосіб виявляти користувачів із ЄС і блокувати їх, якщо ті не хотіли адаптуватися до нових правил.

Теги: Техно Кібербезпека Євросоюз Додатки Інтернет
Джерело: 24 Канал
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