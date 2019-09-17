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      Новий закон про Київ і дострокові вибори в столиці: що пропонує "Слуга народу"

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      Команда Зеленського хоче швидше оновити владу в Києві
      Команда Зеленського хоче швидше оновити владу в Києві / 24 канал

      Фракцією "Слуги народу" зареєстровано проєкт закону "Про столицю України – місто-герой Київ" щодо змін повноважень мера Києва і голови міськдержадміністрації. Позачергові вибори мера Києва автори пропонують провести 8 грудня.

      Про запропоновані зміни закону про столицю і який це матиме результат, – в матеріалі 24 каналу.

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      Які положення закону про столицю пропонує змінити "Слуга народу"?

      Автори законопроєкту пропонують такі зміни:

      • відновлення районних рад;
      • районні ради отримають частину повноважень міської ради;
      • посада голови Київської міськдержадміністрації несумісна з іншими посадами;
      • Київрада скорочується з 120 до 84 депутатів;
      • Межі районів столиці затверджуються Кабміном за пропозиціями Київради, погодженими з райрадами;
      • Райради можуть мати власну символіку, яка затверджується Київміськрадою;
      • Голова райради обирається з числа її депутатів таємним голосуванням більшістю депутатів від загального складу.

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      Нагадаємо, уряд 4 вересня ухвалив рішення про звільнення мера Києва Віталія Кличка з посади голови Київської міськдержадміністрації. Сам Віталій Кличко сказав, що його звільнення незаконне, неконституційне, недемократичне та суперечить місцевому самоврядуванню.

      Київ Віталій Кличко
      У киян до Кличка багато претензій через незаконні забудови / Фото соцмереж

      На переконання експертів, нова влада зараз робить кроки у напрямку, щоб отримати підтримку на місцях. За словами заступника голови Українського інституту аналізу і менеджменту політики Владислава Дзівідзінського, влада в Києві залишилася в руках БПП. З іншого боку, недоліків у роботі нинішньої влади Києва і мера Віталія Кличка, за що його критикують у команді президента Зеленського, достатньо. Серед найголовніших – тотальна забудова Києва, де панує безліч корупційних схем, введених не Кличком. Але мер їх не викорінив.

      Влада продемонструвала, що може провести швидко зміни і позачергові вибори. Щоб змінити владу в Києві, потрібен механізм. У "Слуги народу" вирішили внести зміни до вже діючого закону "Про столицю України – місто-герой Київ",
      – зауважує Владислав Дзівідзінський.

      Чи відновить новий закон місцеве самоврядування в Києві?

      Владислав Дзівідзінський наголошує: важливо, що законопроєктом відновлюються райради в Києві. Експерт нагадує: райради були ліквідовані Януковичем у 2010 році, щоб було зручніше управляти Києвом.

      Читайте також: Дострокові так дострокові: Кличко заявив, що піде на вибори мера Києва

      Як зазначає політичний експерт Дмитро Купира, Україні і Києву зокрема не потрібні інші установи – держадміністрації, оскільки вони не мають жодного відношення до місцевого самоврядування. Водночас політолог зауважує: рішення про відновлення райрад існує. Але нинішня Київрада і її керівництво зробили все, щоб вибори до райрад не відбулися. І ці вибори потрібно провести.

      Для відновлення самоврядування в Києві навіть райради не рятують ситуацію. З огляду на кількість людей, які проживають у столиці. Райради повинні бути перехідним етапом до мікрорайрад. Райони в Києві адміністративно утворені ще радянськими чиновниками, щоб управляти містом, а не самоврядувати. Якщо ми рухаємося до самоврядування, то мікрорайради мають бути без адміністрацій, а з виконкомами,
      – переконаний Дмитро Купира.

      КМДА самоврядування
      Чи сприятиме самоврядуванню зменшення кількості депутатів Київради / Фото Київради

      Владислав Дзівідзінський додає: історія з Києвом не є показовою щодо того, як розвиватиметься самоврядування в державі. Після анонсованих владою змін до Конституції Україну чекає новий формат адміністративно-територіального поділу, продовження реформи децентралізації.

      Чи варто проводити позачергові вибори в Києві?

      На переконання фахівців, те, що "Слуга народу" прагне отримати повноту влади – нормально. І рішення про позачергові вибори 8 грудня – політичне. Як зазначає Дзівідзінський, рейтинги Кличка високі, але мають негативну динаміку. Тому Кличко намагається перехопити ініціативу, поки рейтинги дозволяють. З порушеннями регламенту була скликана чергова сесія Київради, на яку не прийшло кілька фракцій. Згідно із законом, мер може розпустити Київраду, якщо вона двічі поспіль не зібралася. Відповідно, призначаються нові вибори.

      Київ вибори
      Дострокові вибори в Києві оновлять владу / Фото Getty

      Експерт підкреслює: можливі дострокові вибори в Києві не відміняють чергових місцевих виборів у жовтні 2020 року. Або ж вони відбудуться разом з виборами до рад всіх рівнів після змін до Конституції. Тому 8 грудня райради не обиратимуть.

      Дмитро Купира вважає: перед виборами в Києві потрібно зробити кроки до самоврядування. Тому що оновлення влади буде, але без самоврядування. Зокрема, треба прибрати райдержадміністрації. І вже на нові повноваження обирати людей.

      Реформу місцевого самоврядування провести в стислі терміни неможливо. Цілком логічно продовжувати децентралізацію і оновлення влади на місцях поступово. І починати треба зі столиці України.

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Статті Слуга народу Верховна Рада Віталій Кличко Місцеве самоврядування КМДА Місцеві вибори 2020
      Джерело: 24 канал
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