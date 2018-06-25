Новий закон про мови: Угорщина пригрозила Україні "опором"
Якщо в Україні ухвалять новий мовний закон, який прийде на заміну скасованому "закону Ківалова-Колесніченка", і документ не надаватиме угорській мові статус офіційної, то офіційний Будапешт буде чинити опір.
Таку заяву зробив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто у коментарі "Європейській правді".
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За словами посадовця, є фундаментальний принцип, з якого виходить офіційний Будапешт: за міжнародним правом, вже надані меншинам права не можуть зменшуватися.
"І якщо до цього наявність 10% угорців у населеному пункті чи в районі дозволяла визначати мову цієї меншини офіційною, а новий закон підніме цю планку до 33% – то, звичайно ж, ми будемо опиратися", – підкреслив очільник МЗС Угорщини.
Водночас він зауважив, Угорщина розуміє, що український уряд прагне знизити російський вплив, у тому числі шляхом ухвалення відповідного закону про мову, натомість Будапешт, як переконує він, виступає про того, аби це відобразилось на угорській громаді.
"У мене одне питання: якщо мовиться про російську мову, то як у цій картині з’явилися ми, угорці? Ми хочемо забратися звідти! Таке враження, що Угорщина просто потрапила під роздачу! Але в кожному разі – чи це "супутні руйнування", чи це так і планувалося – ваші дії б’ють по нас", – наголосив Сійярто.
Нагадаємо, Угорщина також вимагає від України відкласти реалізацію закону про освіту до 2023 року та вимагає внести зміни до нього. Так, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що якщо українська влада відкине зауваження Будапешту, то Угорщина буде блокувати важливі для Києва зустрічі на рівні Європейського Союзу та НАТО.