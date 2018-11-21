Новий закон про розмитнення "євроблях": скільки грошей отримає бюджет України

Очікується, що новий закон України про нові правила розмитнення ввезених з-за кордону автомобілів принесе до державного бюджету 950 мільйонів гривень. Такі дані вказані в законопроекті про держбюджет на 2019 рік.

Про це пише "НВ Бізнес".

Варто уточнити, що розмитнення авто на іноземній реєстрації, ввезених в Україну в режимі транзиту або тимчасового ввезення за останні 4 роки, може принести до бюджету близько 1 мільярда гривень.

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Ці гроші планують скерувати у спеціальний фонд держбюджету на фінансування виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за бюджетними програмами, і дефіциту коштів Пенсійного фонду в обсязі 1 мільярд гривень.

Водночас очікується, що надходження до бюджету знизяться на 50 мільйонів гривень через звільнення від оподаткування акцизом ввезення в Україну кузовів для легкових авто за умови їх подальшого використання для виготовлення автомобілів.

Нагадаємо, 8 листопада Верховна Рада схвалила закон про імпорт та акцизи при ввезенні в Україну автомобілів на іноземній реєстрації. Проте закон не влаштував власників таких авто і вони розпочали масштабну акцію протесту по всій Україні. Протестувальники вимагали скасувати норму щодо "віку" автомобіля, який завозять з ЄС. Згідно з ухваленими законами – що старішим є авто, то більшою є митна ставка.



На засіданні парламенту 21 листопада нардепи спробували скасувати скандальний "закон про євробляхи", проте для ухвалення рішення забракло голосів.

Що передбачає закон про автомобілі на іноземній реєстрації: дивіться відео