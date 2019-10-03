Новий закон про столицю: що зміниться

Дочасних виборів у Києві не буде. Верховна Рада у першому читанні проголосувала за законопроєкт про столицю, у якому відсутня норма про вибори мера та Київради у грудні 2019 року. Натомість передбачено скорочення кількості депутатів та створення Київського магістрату. Втім таку ініціативу підтримали не всі парламентарі.

Нардеп від "Слуги народу" Олександр Ткаченко красивими словами з трибуни парламенту переконував колег проголосувати за його законопроєкт про столицю. Хоча знав, що "слуги народу" і так його підтримають, а от інші фракції – ні.

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Ткаченко пропонує:

• створити Київський магістрат;

• розділити повноваження мера та голови КМДА;

• скоротити кількість депутатів Київради зі 120 до 80 та повернути районні ради, які свого часу ліквідував Віктор Янукович;

• надати можливість радам впливати на власний бюджет, чого зараз немає.

Що зміниться після ухвалення закону про столицю

► Окрема виборча система. Відтепер мера столиці обиратимуть більшістю, він очолюватиме Київський магістрат – це виконавчий орган Київради. Депутатів Київради обиратимуть за відкритими партійними списками, а районних рад – по мажоритарці. Тоді як голову КМДА призначатиме президент. Він наглядатиме за дотриманням законів у столиці, що нині фактично є повноваженнями правоохоронних органів.

Окремо і разом – це все дуже не погані ідеї. Але з ними є проблеми – вони всі тотально суперечать Конституції України та законодавству про місцеве самоврядування,

– заявив нардеп від "Голосу" Андрій Осадчук.

Столичній поліції нададуть право зупиняти будівництво за рішенням суду, хоча це належить до повноважень державної виконавчої служби. А от мер тепер зможе забирати приватне майно, якщо воно необхідно місту. А також підписувати міжнародні договори. З таким розподілом сил згодні не всі.



Відтепер мера столиці обиратимуть більшістю

Наприклад, вони дають меру повноваження підписувати міжнародні договори з іншими країнами. Це що таке? У нас у Конституції написано, що лише президент, прем'єр-міністр і міністр це може робити,

– обурилася нардепка від "Батьківщини" Альона Шкрум.

На ухвалений законопроєкт уже відреагував і чинний мер Києва Віталій Кличко. За його словами, цей документ не в інтересах киян. На його думку, йдеться про руйнування системи самоврядування і Київ стане першою жертвою централізації влади в державі. У парламенті законопроєкт вже назвали передвиборчою програмою Ткаченка.

Адже ходять чутки, що Ткаченко має намір балотуватися на посаду мера Києва від "Слуги народу". Хоча прямо на це питання нардеп не відповідає. Попри критику, законопроєкт тепер мають готувати до другого читання. Більшість фракцій наполягає на тому, що варто залишити три аспекти: розділення повноважень мера та голови КМДА, відновлення райрад та столичного самоврядування.