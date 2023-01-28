Про такий випадок розповів й голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Трапилося це в Новоайдарі.

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У Кобзона аншлаг

Так, у медзакладі, де окупанти сподівалися зцілитися після зустрічі з ЗСУ, вони отримали зовсім не те, на що очікували. Завдяки "Бавовнятку" тепер десятки з них не повернуться ані на поле бою, ані додому.

Щось не так з лікарнею, де росіян лікували. Десятки загиблих орків. Не долікувалися. У Кобзона аншлаг. Sold out забезпечило Бавовнятко,

– написав Сергій Гайдай.

За останню добу втрати в окупанта значні

Варто зазначити, що десятки окупантів з однієї лікарні – капля в морі. Адже за останню добу до праотців відправилися сотні. Так, війську України вдалося ліквідувати 800 росіян, завдяки чому лічильник втрат ворога сягнув позначки 125510 осіб.

Також красиво горить й техніка окупантів. Станом на 28 січня за останню добу вдалося знищити:

7 танків (загалом 3189 одиниць);

4 бойові броньовані машини (6344);

8 артилерійських систем (2188);

1 РСЗВ (453);

1 літак (293);

1 гелікоптер (284);

6 БпЛА оперативно-тактичного рівня (1947);

26 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн (5027).



Актуальні втрати ворога станом на 28 січня / Інфографіка Генштабу ЗСУ