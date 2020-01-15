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      ВІДСТАВКА УРЯДУ РОСІЇ АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ ВЕРХОВНА РАДА
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      Де в Україні найдешевші новобудови: інфографіка

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      Ринок новобудови 2019 – нові цифри / 24tv.ua

      Найбільше новобудови подорожчали в Сумській області – на 36,7%. Якщо в січні 2019 року квадратний метр коштував 330 доларів, то вже в кінці року – 452 долари.

      Від початку 2019 року середня вартість квадратного метра подорожчала на 72 долари, повідомляє DOM.RIA.

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      Як змінювалась вартість житла в новобудовах:

      • від початку року середня вартість квадратного метра подорожчала на 13,5%, або на 72 долари;
      • у гривні ціни демонструють спад на 4,6% через вплив курсу долара;
      • найбільше новобудови подорожчали в Сумській області: на 36,7%. Якщо в січні квадратний метр коштував 330 доларів, то в кінці року – 452 долари. У Миколаївській подорожчання склало 35,5%. У Хмельницькій – 23,2%;
      • не подорожчало житло в доларовому еквіваленті тільки в Херсонській області. Особливість цього регіону пояснюється тим, що нові об’єкти з’явилися на початкових стадіях будівництва з більш низькою ціною, ніж середня по ринку.

      Скільки коштує нерухомість в Україні
      Скільки коштує нерухомість в Україні / Інфографіка 24 канал

      Скільки новобудов було продано у 2019 році?

      На сайті вже було продано 314 новобудов, що на 66% більше, ніж у минулому, коли було продано 189 нових об’єктів, Протягом 2019 року в Україні з’явилося 482 нових будинків. Також завершили і здали в експлуатацію 463 новобудови, а в 603-х – додалися нові секції. Найбільше купували в Київській області – 117 об’єктів та Львівській області – 50 нових об’єктів. Це майже половина від усього проданого житла на сайті. По 17 новобудов було продано в Харківській, Одеській і Рівненській областях.

      Плани забудовників на 2020 рік:

      • збільшити обсяги нового житла та здати в експлуатацію 820 будинків;
      • найбільше нових об’єктів очікується у столиці України – 235 та Одеській області – 147. Замикає трійку Львівська область, де планують ввести в експлуатацію 109 нових будинків.
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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Публікації Новини нерухомості Інфографіка
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