Новое имя для Путина

В России начал работать закон о запрете критики и оскорблении представителей власти. Причем силовики взялись за эту работу прямо немедленно. В городе Ярославль арестовали местного жителя, который баллончик с краской написал на правительственном здании свое мнение о Владимире Путине.

Больше всего в этой истории поразила смелость автора надписи. Он не просто где-то в уголке сделал надпись и убежал. Он выписывал метровые буквы на колоннах здания. Причем на областном управление МВД, где внутри сидит полиция.

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На этом история не закончилась. Роскомнадзор потребовал от всех СМИ в стране сначала удалить фотографию.Об этой надписи сначала никто ничего не знал. Ее быстренько стерли и все, но полиция начала искать героя.

Фотография колоннады с надписью разлетелась по социальных сетях и новостных сайтах. Благодаря действиям доблестной российской полиции и Роскомнадзора теперь весь мир знает, что именно жители Ярославля думают о Владимире Путине.

Война с волшебством

В Польше на днях произошло очень занятное событие. Местные власти оштрафовали католического священника, который в присутствии детей руководил церемонией ритуального сожжения африканской маски, зонтика Hello Kitty и нескольких книг.



Ритуальное сожжение

В число сожженных попали книги серии "Сумерки", где идет речь о противостоянии вампиров и оборотней, а также книги из всемирно известного цикла о Гарри Поттере. Там история густо замешана на волшебстве и магии.

По мнению польских священников, все сожженные предметы и книги имеют непосредственное отношение к колдовству. А колдовство строго запрещено в Библии. Авторы этой книги признают существование магии, но подчеркивают, что она работает только при помощи дьявола. Ну а весь пафос Библии и христианства в целом заключается в том, чтобы держаться от сатаны подальше.

Устроители акции, видимо, не учли, что сжигание любых книг даже в самых благородных целях вызывает одну стойкую ассоциацию – нацистов. Именно они сделали сжигание книг одной из главных своих фишек. Поэтому любое повторение этой практики неизбежно вызывает осуждение.

В последнее время по всему миру очень активизировались мракобесы.

В султанате Бруней приняли законы шариата. Согласно этим законам, за однополую любовь и за супружескую измену полагается казнь при помощи избиения камнями. В Саудовской Аравии людей регулярно казнят за колдовство. Там за это не побивают камнями, а просто отрубают голову специальной саблей. Основная масса казненных это женщины с Филиппин, работающие служанками. Они любят всякие амулеты и обереги, а по саудовским законам это считается колдовством. На Мальдивских островах, которые уже почти как родные для некоторых украинских политиков, некоторое время назад власти арестовали магический кокосовый орех. Его обвинили в попытке повлиять на итоги выборов с помощью колдовства и черной магии. Боевики Исламского государства регулярно уничтожали книги, картины, скульптуры и прочие культурные ценности, мотивируя это борьбой за благочестие. А в России Православная церковь выступила против установки в Калиниграде маленьких смешных фигурок домовых. По словам представителей церкви, эти фигурки - популяризация идей неоязычества. А язычество, считают они - это плохо.

Новые санкции против РФ

В США сенаторы республиканец Марко Рубио и демократ Крис Ван Холлен обнародовали текст нового закона о санкциях против российского руководства.

Закон этот получил название Deter Act – Закон о сдерживании. Суть его такова: если Москва попытается вмешаться в президентские выборы 2020 года или любые другие выборы в США, то против нее тут же будут применены очень жесткие санкции.

На территории США будут заблокированы активы и счета российских государственных банков. Всем банкам и компаниях мира запретят любые операции с российским внешним долгом. Активы всех крупных российских олигархов и чиновников из окружения Путина тоже будут заблокированы. Будет введен запрет на инвестиции в российскую энергетику – добычу нефти и газа.

Отдельно прописано обнаружение и заморозка всех активов, принадлежащих лично Путину и тем, кто держит его деньги. Вероятно, это коснется и членов его семьи.



Владимир Путин

После таких угроз у России будет намного меньше стимулов для вмешательства в американскую политику. Поэтому закон должен будет пройти через обе палаты американского конгресс без особых проблем.

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Намного интереснее то, как к нему отнесется Дональд Трамп. Ранее он всячески оберегал Владимира Путина и близких ему людей от американских санкций. Встанет ли американский президент на защиту российского коллеги и в этот раз.



Дональд Трамп

Нельзя исключать такой вероятности особенно сейчас, когда с Трампа сняли все обвинения в сотрудничестве с Кремлем, то это полностью развяжет ему руки. Подписание закона о санкциях станет важным индикатором того, как он на самом деле относится к Владимиру Путину.