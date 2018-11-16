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      Новомодне інтервальне голодування: чи є від нього користь і чим воно може загрожувати організму

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      Дієтолог Альбіна Комісарова розповіла, що собою являє інтервальне голодування та чим воно є небезпечним
      Дієтолог Альбіна Комісарова розповіла, що собою являє інтервальне голодування та чим воно є небезпечним / Соцмережі

      Сьогодні неабияку популярність набирає інтервальне голодування – тип харчування, за якого день/тиждень ділиться на частини, коли ви їсте та коли голодуєте. Але чи небезпечно це та наскільки ефективною є така система?

      Про це пише лікар-ендокринолог Альбіна Комісарова у своєму Instagram.

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      "Ця система існує давно, але суспільний резонанс стався в 2016 році, коли японський вчений отримав нобелівську премію за вивчення механізмів автофагії (природний процес регенерації, що відбувається на клітинному рівні – 24 канал). Якщо просто – клітина голодує та позбувається "сміття", пошкоджених білків і оновлюється. Ми голодуємо = оновлюємо клітини", – зазначає фахівець.

      Також вона оприлюднила найпопулярніші схеми інтервального голодування:

      – схема 16/8, коли 16 годин ви голодуєте, а 8 – їсте;

      – схема чергування голодний день/ситий день;

      – схема 14/10: 14 годин голодую, 10 – їм;

      – схема 5/2: 5 днів їм, 2 дні голодую.

      Загалом, переконує фахівець, є безліч різних варіацій, які можна підлаштовувати під себе, натомість на час, коли ви їсте, не накладаються обмеження щодо харчування.

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      Інтервальне голодування, користь, небезпека. здорове харчування, дієта, лікар-ендокринолог, Комісарова

      Щодо ефективності цієї системи, то Альбіна Комісарова як приклад навела дослідження 2017 року, коли, в JAMA ("Журнал американської медичної асоціації") порівнювали групи людей: одні голодували, а інші харчувалися на обмежувальній збалансованій дієті.

      "Дивно, але результати схуднення були практично однаковими. Однак, з групи голодування відсіяли 38% осіб. Та й довгострокові результати не вивчались", – зауважила лікар-ендокринолог.

      Крім того, експерт висловилась щодо небезпеки та користі від інтервального голодування.

      Ми не знаємо, чи дає це голодування якусь довгострокову користь людині, оскільки якісні дослідження не проводилися. Чи безпечно це? Для здорових людей, ймовірно, що так. А для людей з цукровим діабетом 2-го типу, дітей, вагітних, тих, хто годує груддю або має жовчнокам’яну хворобу, інші хронічні захворювання тощо – протипоказано, тому радьтеся зі своїм лікарем,
      – наголошує вона.

      Підсумовуючи вищевикладене, Альбіна Комісарова робить висновок: голодування – короткостроковий спосіб схуднути, який:

      – не працює з харчовою поведінкою;

      – може бути небезпечним;

      – знижує основний обмін речовин;

      – не відповідає принципам здорового харчування, оскільки тут немає жодного слова про якість харчування.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Интервальное голодание или «intermittent fasting” взорвало мир популярной диетологии(если так можно выразиться) сразу после кето-диеты. Что это и как оно работает? Как обычно - я разложу по полкам. Что такое? Тип питания, при котором день/неделя делится на части, когда вы едите и когда вы голодаете. Например: самая популярная схема 16/8, когда 16 часов вы голодаете, а 8 едите есть схема чередования голодный день-сытый день 14/10 - 14 часов голодаю, 10 ем 5/2 - 5 дней ем, 2 дня голодаю И много разных вариаций, которые вы можете варьировать под себя, при этом на время, когда вы едите не накладывается ограничений по питанию Откуда взялась эта система? Она существует давно, чего хотя бы стоит ранее популярная система «минус 60», но общественный резонанс произошёл в 2016 году, когда японский учёный получил нобелевскую премию за изучение механизмов аутофагии. Если просто - клетка голодает и избавляется от «мусора», повреждённых белков и обновляется. Мы голодаем = обновляем клетки. Эффективная система? Исследование 2017 года в JAMA сравнивало группы людей, одни из которых голодали, а другие питались на ограничительной сбалансированной диете. Удивительно, но результаты похудения были практически одинаковы! Однако из группы голодания отсеялось 38% человек. Да и долгосрочные результаты не изучались. Мы НЕ ЗНАЕМ несёт ли голодание какую-либо долгосрочную пользу для человека, так как качественных исследований не проводилось. Безопасно ли? Для здоровых людей, вероятно, да. Для людей с СД2 типа, детей, беременных, кормящих, ЖКБ и др - противопоказано, поэтому советуйтесь со своим врачом! Что вы об этом думаете? Мое мнение: голодание - краткосрочный способ похудеть, который: не работает с пищевым поведением может быть не безопасен снижает основной обмен веществ не отвечает принципам здорового питания, нет ни слова о качестве питания Если я все равно хочу попробовать? Пробуйте, но если у вас есть хронические заболевания - не поленитесь посоветоваться с врачом. ️А вы что думаете о голодании? Стоит ли?

      A post shared by Диетолог, Альбина Комиссарова (@doctor_komissarova) on

      Нагадаємо, раніше дієтолог Світлана Фус пояснювала, чому не слід відмовлятися від повноцінного обіду та порадила, що слід у такому разі їсти. 

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      Теги: Здорове харчування Здоров'я голодування Дієти LifeStyle Здорове життя
      Джерело: 24 канал
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