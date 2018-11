Новомодне інтервальне голодування: чи є від нього користь і чим воно може загрожувати організму

Интервальное голодание или «intermittent fasting” взорвало мир популярной диетологии(если так можно выразиться) сразу после кето-диеты. Что это и как оно работает? Как обычно - я разложу по полкам. Что такое? Тип питания, при котором день/неделя делится на части, когда вы едите и когда вы голодаете. Например: самая популярная схема 16/8, когда 16 часов вы голодаете, а 8 едите есть схема чередования голодный день-сытый день 14/10 - 14 часов голодаю, 10 ем 5/2 - 5 дней ем, 2 дня голодаю И много разных вариаций, которые вы можете варьировать под себя, при этом на время, когда вы едите не накладывается ограничений по питанию Откуда взялась эта система? Она существует давно, чего хотя бы стоит ранее популярная система «минус 60», но общественный резонанс произошёл в 2016 году, когда японский учёный получил нобелевскую премию за изучение механизмов аутофагии. Если просто - клетка голодает и избавляется от «мусора», повреждённых белков и обновляется. Мы голодаем = обновляем клетки. Эффективная система? Исследование 2017 года в JAMA сравнивало группы людей, одни из которых голодали, а другие питались на ограничительной сбалансированной диете. Удивительно, но результаты похудения были практически одинаковы! Однако из группы голодания отсеялось 38% человек. Да и долгосрочные результаты не изучались. Мы НЕ ЗНАЕМ несёт ли голодание какую-либо долгосрочную пользу для человека, так как качественных исследований не проводилось. Безопасно ли? Для здоровых людей, вероятно, да. Для людей с СД2 типа, детей, беременных, кормящих, ЖКБ и др - противопоказано, поэтому советуйтесь со своим врачом! Что вы об этом думаете? Мое мнение: голодание - краткосрочный способ похудеть, который: не работает с пищевым поведением может быть не безопасен снижает основной обмен веществ не отвечает принципам здорового питания, нет ни слова о качестве питания Если я все равно хочу попробовать? Пробуйте, но если у вас есть хронические заболевания - не поленитесь посоветоваться с врачом. ️А вы что думаете о голодании? Стоит ли?

