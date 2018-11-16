Новомодне інтервальне голодування: чи є від нього користь і чим воно може загрожувати організму

Сьогодні неабияку популярність набирає інтервальне голодування – тип харчування, за якого день/тиждень ділиться на частини, коли ви їсте та коли голодуєте. Але чи небезпечно це та наскільки ефективною є така система?

Про це пише лікар-ендокринолог Альбіна Комісарова у своєму Instagram.

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"Ця система існує давно, але суспільний резонанс стався в 2016 році, коли японський вчений отримав нобелівську премію за вивчення механізмів автофагії (природний процес регенерації, що відбувається на клітинному рівні – 24 канал). Якщо просто – клітина голодує та позбувається "сміття", пошкоджених білків і оновлюється. Ми голодуємо = оновлюємо клітини", – зазначає фахівець.

Також вона оприлюднила найпопулярніші схеми інтервального голодування:

– схема 16/8, коли 16 годин ви голодуєте, а 8 – їсте;

– схема чергування голодний день/ситий день;

– схема 14/10: 14 годин голодую, 10 – їм;

– схема 5/2: 5 днів їм, 2 дні голодую.

Загалом, переконує фахівець, є безліч різних варіацій, які можна підлаштовувати під себе, натомість на час, коли ви їсте, не накладаються обмеження щодо харчування.

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Щодо ефективності цієї системи, то Альбіна Комісарова як приклад навела дослідження 2017 року, коли, в JAMA ("Журнал американської медичної асоціації") порівнювали групи людей: одні голодували, а інші харчувалися на обмежувальній збалансованій дієті.

"Дивно, але результати схуднення були практично однаковими. Однак, з групи голодування відсіяли 38% осіб. Та й довгострокові результати не вивчались", – зауважила лікар-ендокринолог.

Крім того, експерт висловилась щодо небезпеки та користі від інтервального голодування.

Ми не знаємо, чи дає це голодування якусь довгострокову користь людині, оскільки якісні дослідження не проводилися. Чи безпечно це? Для здорових людей, ймовірно, що так. А для людей з цукровим діабетом 2-го типу, дітей, вагітних, тих, хто годує груддю або має жовчнокам’яну хворобу, інші хронічні захворювання тощо – протипоказано, тому радьтеся зі своїм лікарем,

– наголошує вона.

Підсумовуючи вищевикладене, Альбіна Комісарова робить висновок: голодування – короткостроковий спосіб схуднути, який:

– не працює з харчовою поведінкою;

– може бути небезпечним;

– знижує основний обмін речовин;

– не відповідає принципам здорового харчування, оскільки тут немає жодного слова про якість харчування.

Нагадаємо, раніше дієтолог Світлана Фус пояснювала, чому не слід відмовлятися від повноцінного обіду та порадила, що слід у такому разі їсти.