У Новомосковську ще 8 серпня трапилася річкова аварія за участі двох катерів, внаслідок якої один з них почав тонути. Тепер з'явилася інформація, що за штурвалом другого катера був колишній депутат від "Партії регіонів" Андрій Шипко, який нині працює першим заступником директора Інститу раку.

На величезній швидкості катер Шипка протаранив сусідній водний транспорт і зник з місця події, навіть не спробувавши допомогти людям, повідомляє Obozrevatel з посиланням на постраждалого учасника тих подій.

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За даними видання, тоді один з катерів влетів в інший. Друге судно почало тонути з шістьома людьми на борту, а люди на першому – просто втекли з місця події. Про це писала й місцева "Полезная газета", але учасники тих подій були невідомими.

Тепер же постраждалі впізнали в чоловіку на іншому катері колишнього народного депутата Андрія Шипка. Кажуть, він був у човні разом з братом Сергієм, що керує держпідприємством "Дніпростандартметрологія", і племінником Степаном.



Кадр втечі судна, на якому, ймовірно, був Андрій Шипко

Що відомо про постраждалих

Внаслідок зіткнення їхній катер почав тонути, а люди – разом з ним. Чоловіки з іншого катера навіть не думали їм допомагати, а просто втекли. Тож людям довелося рятуватися самотужки.

Всього на судні було шестеро людей. З них двоє жінок нині перебувають у хірургічному відділенні лікарні в дуже важкому стані:

у першої – зламана щелепа, закрита черепно-мозкова травма, струс мозку й забої;

у другої – зламані кілька ребер і забій хребта.

Мене від удару викинуло з катера. На місце аварії почали підпливати інші люди на човнах, надавати нам допомогу. Я бачив, що моя дружина лежить у крові й не рухається,

– розповів один з постраждалих.

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Що кажуть правоохоронці

Видання зазначає, що правоохоронні органи відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення правил користування транспортом. За це винуватцям може загрожувати до 5 років за ґратами.

Водночас прокуратура буцімто вже зібрала відеодокази аварії. Також уже допитали свідків, які підтвердили, що катером керував Андрій Шипко.

Втім жодної інформації про цей інцидент немає ні на сайті місцевої прокуратури, ні поліції. Ми ж намагалися зв'язатися з поліцією, та поки безуспішно.

Хто такий Андрій Шипко

Це 50-річний український лікар і політик з Дніпра. Нині він працює першим заступником директора Національного інституту раку.

Раніше Шипко також буде народним депутатом 7 й 8 скликань. Спершу від владної "Партії регіонів", а пізніше – членом депутатської групи "Відродження".

Втім з "регіоналами" його пов'язує значно більше, ніж одна каденція у Верховній Раді. Андрій Шипко ще з 2006 й аж до 2010 був заступником голови Дніпропетровської обласної ради, яку очолював Юрій Вілкул – чинний мер Кривого Рогу. Пізніше Вілкул пішов, а Шипко залишився.



Андрій Шипко / фото з Вікіпедії