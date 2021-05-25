Мовиться про торговельний комплекс на Пушкінській, 2а. Персонал центру евакуював усіх відвідувачів до приїзду ДСНС.

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Що відомо про пожежу

  • Рятувальникам повідомили про загоряння о 22:26.
  • Прибули працівники ДСНС, 2 автоцистерни та автодрабина.

пожежа в ТРЦ Нікольський горів балкон ДСНС
На місце прибули 2 бригади рятувальників / Фото ДСНС

  • На місці вони встановили, що горять залишки будівельного сміття.
  • Пожежа сталася на балконі ззовні будівлі.

пожежа в ТРЦ Нікольський горів балкон ДСНС
У торговельному центрі горіло будівельне сміття / Фото ДСНС

  • Загасити вогонь вдалось доволі швидко, зараз встановлюють причину загоряння.

пожежа в ТРЦ Нікольський горів балкон ДСНС
Людей евакуювали з торговельного центру / Фото ДСНС

Яка реакція мера

Ігор Терехов, тимчасовий мер Харкова, доручив провести навчання в ТРЦ Nikolsky. Зокрема, роботу гідрантів, пожежної сигналізації, засобів пожежогасіння та відпрацювати дії щодо можливих шляхів евакуації.

Від того, наскільки в торговому центрі дотримані всі заходи пожежної безпеки, залежать безпека і життя людей,
– нагадав Ігор Терехов.

Додатково доручив ще й провести перевірки у мережі "Харківводоканалу".