Мовиться про торговельний комплекс на Пушкінській, 2а. Персонал центру евакуював усіх відвідувачів до приїзду ДСНС.
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Що відомо про пожежу
- Рятувальникам повідомили про загоряння о 22:26.
- Прибули працівники ДСНС, 2 автоцистерни та автодрабина.
На місце прибули 2 бригади рятувальників / Фото ДСНС
- На місці вони встановили, що горять залишки будівельного сміття.
- Пожежа сталася на балконі ззовні будівлі.
У торговельному центрі горіло будівельне сміття / Фото ДСНС
- Загасити вогонь вдалось доволі швидко, зараз встановлюють причину загоряння.
Людей евакуювали з торговельного центру / Фото ДСНС
Яка реакція мера
Ігор Терехов, тимчасовий мер Харкова, доручив провести навчання в ТРЦ Nikolsky. Зокрема, роботу гідрантів, пожежної сигналізації, засобів пожежогасіння та відпрацювати дії щодо можливих шляхів евакуації.
Від того, наскільки в торговому центрі дотримані всі заходи пожежної безпеки, залежать безпека і життя людей,
– нагадав Ігор Терехов.
Додатково доручив ще й провести перевірки у мережі "Харківводоканалу".