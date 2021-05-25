У новенькому ТРЦ Nikolsky в Харкові горіла лоджія: евакуювали 200 відвідувачів

У Харкові нещодавно відкрили торговельний центр Nikolsky. Ввечері 24 травня на відкритій лоджії загорілося будівельне сміття. Ігор Терехов, виконувач обов'язків мера міста, пообіцяв перевірити дотримання усіх вимог протипожежної безпеки.

Мовиться про торговельний комплекс на Пушкінській, 2а. Персонал центру евакуював усіх відвідувачів до приїзду ДСНС.

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Що відомо про пожежу

Рятувальникам повідомили про загоряння о 22:26.

Прибули працівники ДСНС, 2 автоцистерни та автодрабина.



На місце прибули 2 бригади рятувальників / Фото ДСНС

На місці вони встановили, що горять залишки будівельного сміття.

Пожежа сталася на балконі ззовні будівлі.



У торговельному центрі горіло будівельне сміття / Фото ДСНС

Загасити вогонь вдалось доволі швидко, зараз встановлюють причину загоряння.



Людей евакуювали з торговельного центру / Фото ДСНС

Яка реакція мера

Ігор Терехов, тимчасовий мер Харкова, доручив провести навчання в ТРЦ Nikolsky. Зокрема, роботу гідрантів, пожежної сигналізації, засобів пожежогасіння та відпрацювати дії щодо можливих шляхів евакуації.

Від того, наскільки в торговому центрі дотримані всі заходи пожежної безпеки, залежать безпека і життя людей,

– нагадав Ігор Терехов.

Додатково доручив ще й провести перевірки у мережі "Харківводоканалу".