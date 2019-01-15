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      Новонароджений син та гарненька дружина: що постить в Instagram новачок "Динамо" Фран Соль

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      Що постить в Instagram новачок "Динамо" Фран Соль
      Що постить в Instagram новачок "Динамо" Фран Соль / Toin Damen

      26-річний іспанський нападник Фран Соль вже незабаром офіційно повинен стати гравцем київського "Динамо". За даними Transfermarkt він коштує 6 млн євро, однак кияни заплатять удвічі менше.

      У поточному сезоні іспанський нападник зіграв 20 матчів за "Віллем ІІ" у всіх турнірах. У його активі 17 голів.

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      Нещодавно у Соля народився син. "Я радий повідомити про народження нашого сина Франа Соля-молодшого", – радісно написав гравець в Instagram.

      Також футболіст полюбляє проводити час у спортзалі.

      Любить іспанський нападник публікувати відео своїх голів за "Віллем ІІ". Варто відзначити, що голя Соля і справді красиві.

      Микита Бурда та Георгій Бущан, які люблять боксувати, матимуть гідного опонента. Фран добре почувається у боксерських рукавичках.

      Який іспанець без гітари? І тут новачок "Динамо" встиг.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Music inspires lifes...#music #guitar #spanish #thanksgod

      Допис, поширений Fran Sol Ortiz (@frank_sol9)

      Особливої уваги варта друга половинка Соля, яка вражає своєю красою.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      ..... @aidatj_9 #danzadelvientre

      Допис, поширений Fran Sol Ortiz (@frank_sol9)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      L’addition du bonheur 1+1=3 ️ #embarazo #pregnant @schellekenscleijsen

      Допис, поширений Fran Sol Ortiz (@frank_sol9)

       

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      Теги: Спорт Футбол Динамо
      Джерело: 24 Канал
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