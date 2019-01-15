Новонароджений син та гарненька дружина: що постить в Instagram новачок "Динамо" Фран Соль

26-річний іспанський нападник Фран Соль вже незабаром офіційно повинен стати гравцем київського "Динамо". За даними Transfermarkt він коштує 6 млн євро, однак кияни заплатять удвічі менше.

У поточному сезоні іспанський нападник зіграв 20 матчів за "Віллем ІІ" у всіх турнірах. У його активі 17 голів.

Читайте також: "Динамо" незабаром оформить перший трансфер у 2019 році

Нещодавно у Соля народився син. "Я радий повідомити про народження нашого сина Франа Соля-молодшого", – радісно написав гравець в Instagram.

Також футболіст полюбляє проводити час у спортзалі.

Любить іспанський нападник публікувати відео своїх голів за "Віллем ІІ". Варто відзначити, що голя Соля і справді красиві.

Микита Бурда та Георгій Бущан, які люблять боксувати, матимуть гідного опонента. Фран добре почувається у боксерських рукавичках.

Який іспанець без гітари? І тут новачок "Динамо" встиг.

Особливої уваги варта друга половинка Соля, яка вражає своєю красою.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram