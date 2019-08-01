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      Новообрана депутатка від "Голосу" показала свою квартиру: фото та відео

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      24 канал продовжує знайомити із новими обличчями майбутньої Верховної Ради. У цьому матеріалі читайте про депутатку від партії "Голос" Олександру Устінову.

      Що відомо про Олександру Устінову

      Вона є п'ятим номером у списку партії "Голос". 33-річна Олександра заміжня, за освітою – політолог. Фах здобула у Києво-Могилянській академії. До Революції гідності працювала в бізнесі. Після Євромайдану приєдналась до команди Центру протидії корупції. 

      Що відомо сьомий номер у списку партії "Голос" Ярослава Юрчишина – читайте тут

      Чоловік Олександри наразі працює у США. Туди він переїхав слідом за дружиною, коли та відправилась на навчання. Торік Олександра виграла конкурс на десятимісячну програму для лідерів у Стенфорді. Звідти повернулась раніше, бо захотіла долучитись до "Голосу" як волонтер, а їй запропонували стати кандидатом.

      устінова олександра
      Олександра Устінова з чоловіком

      Ще до Революції гідності у вільний від роботи час вона волонтерила і в зоозахисних організаціях, і в пацієнтських. Для неї боротьба з корупцією в медицині – це ще й особистий біль. Батько Олександри помер від раку, а лікар наживався на горі родини.

      "Я пам'ятаю, коли ти заходиш до лікаря, а він каже: "ви можете купити ліки в аптеці, або в мене без націнки". Ми купили в нього ліки, татові вони так і не знадобились, він чудово знав, що вони йому непотрібні будуть. Я почала робити запити у різні держслужби і виявилось, що ці самі ліки за державні кошти і за кошти місцевих бюджетів закуповуються і мають видаватись пацієнтам безкоштовно", – розповіла Устінова.

      Житло майбутньої депутатки

      Устінова показала 24 каналу квартиру, яку вони з чоловіком Олексієм придбали в спальному районі столиці.

      устінова голос
      Вітальня Олександри Устінової

      устінова голос
      Квартира виконана у світлих тонах

      устінова голос
      Стильні деталі у дизайні квартири

      З першого погляду зрозуміло, що в оселі є домашні улюбленці. Олександра розповіла, як ті з'явилися. Якось її попросили прилаштувати кота і собаку, яких вивезли з окупованого Луганська, бо їхні власники збирались емігрувати.

      "Всі казали, ми готові собачку забрати, а от старого котика не треба. Закінчилось тим, що я прийшла додому, кажу: "Пам'ятаєш, Льоша, ти хотів котика? Він каже: "Ні, щось підозріло". Кажу: "З котиком ще й собачка йде, але котик класний", – пригадала майбутня депутатка від "Голосу".

      устінова
      Устінова показує свого домашнього улюбленця

      устінова олександра
      Цікава дошка з сімейними фотографіями Устінової

      Плани Устінової у Раді

      У парламенті Олександра планує працювати в антикорупційному комітеті, а також не забувати про сферу медицини. Взірець для Олександри є нардепка Ганна Гопко, яка теж прийшла в Раду з "Громадського сектора". У виборах 2019 року участі не брала. Її фото в Устінової висить на холодильнику.

      устінова
      Устінова хоче працювати в антикорупційному комітеті у Раді

      Також Устінова розповіла про свою "червону лінію" – за що в жодному разі не проголосує у парламенті.

      "Звичайно, це Росія. Я ніколи не буду голосувати ні за що, що може насправді дати більше можливостей Росії або повноважень, або взагалі якось тиснути далі на Україну. Я особисто втратила дуже близьку людину на фронті, його вбили російські військові", – новообрана депутатка.

      голос партія
      Перша п'ятірка партії "Голос" / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Людмила Кушнір
      Теги: Новини України Новини політики Партія Голос Святослав Вакарчук - новини Новини нерухомості Новини нерухомості України Новини Києва Парламентські вибори 2019 Верховна Рада
      Джерело: 24 канал
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