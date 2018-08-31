Новобранці поповнили ряди спецпідрозділу КОРД: деталі

Ряд спецпідрозділу КОРД поповнили ще 26 спецпризначенців. Корпус оперативної дії поліції поповнився новобранцями. Тепер у КОРДі, представництва якого є в кожному регіоні, уже півтисячі силовиків. Стільки набрали за 3 роки існування елітного корпусу.

26 нових поліцейських поповнили ряди спецкорпусу КОРД. Вони пройшли непростий конкурс. Допомагають тренувати кордівців американці. На випускний подарували учням 11 новеньких авто. За свою роботу елітні поліцейські отримують 18 тисяч гривень. На 10 тисяч більше, ніж патрульні. Невдовзі заплату піднімуть, обіцяє голова Нацполіції.

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"КОРД – це той підрозділ, який, як скальпель хірурга, застосовується як крайній засіб для знешкодження правопорушника", – наголосив голова Нацполіції Сергій Князєв.



26 спецпрезначенців поповнили ряди КОРДу

Чим займаються КОРДівці, здебільшого, таємниця. Лише зрідка стає відомо про їхні спецоперації. У грудні 2016 року спецпідрозділ КОРД готувався до затримання групи підозрюваних у серії пограбувань у селі Княжичі, що на Київщині. У цей час наряд поліції охорони виїхав у той самий район до одного з будинків на виклик сигналізації. У підсумку поліцейські почали стріляти один в одного. Тоді загинули п’ятеро правоохоронців.

У грудні 2017 року невідомий взяв у полон 11 осіб у відділенні "Укрпошти" в Харкові. Зловмисник погрожував вибухівкою. КОРДівці штурмували будівлю та затримали злочинця. У 2018 році, у квітні, спецпризначенці КОРДу визволили заручницю на Вінниччині. Чоловік захопив власну дружину і організував перестрілку з правоохоронцями. Спецпризначенці штурмом взяли будинок, визволили жінку та затримали стрілка.

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Нещодавно КОРДівці допомогли врятувати дітей у Києві. Після сварки з колишньою дружиною чоловік викинув її з квартири та зачинився зсередини зі своїми чотирма дітьми. Після довгих безрезультатних вмовлянь, жінка викликала поліцейських. Вони взяли квартиру штурмом.

Спецпідрозділ створили у 2015 році. Зараз в усіх регіонах близько 500 бійців. Хоча в лави КОРДу намагалися вступити майже 7 тисяч осіб.

Яке основне призначення спецпідрозділу КОРД?Підрозділ Національної поліції КОРД створений для вирішення надзвичайних ситуацій, рівень яких перевищує можливості сил оперативного реагування чи оперативно-розшукових підрозділів. Розпочав діяти у березні 2016 року. В разі необхідності спецпризначенці КОРД можуть брати участь в спецопераціях зі знешкодження небезпечних злочинців, звільненню заручників і здійсненні силової підтримки інших підрозділів поліції, а також брати участь в антитерористичних операціях під егідою СБУ.