Новопризначений голова Донецької ОДА почав з порушення закону

Новий очільник Донецької ОДА Олександр Куць порушив закон не подавши електронну декларацію, ймовірно прикриваючись службою в СБУ.

Про це повідомляється на сайті Центру протидії корупції.

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Зазначається, що Куць повинен був подати декларацію перед своїм призначенням. Недотримання цього закону тягне за собою кримінальну відповідальність.

У Центрі протидії корупції зауважили, що Олександр Куць до 22 червня був головою управління СБУ в Донецькій та Луганській областях. Згодом він був звільнений указом президента України.

На думку юристів ЦПК, Куць може й досі залишатися в лавах СБУ та використовувати це, щоб не подавати електронну декларацію.

У законі чітко сказано, що кандидати на посаду голів ОДА мають подавати електронні декларації перед призначенням. Олександр Куць цього не зробив, хоча він не є секретним "агентом", і може прикриватися статусом службовця СБУ, щоб не показувати свої статки,

– наголошує юрист Центру протидії корупції Андрій Савін.

Правник додав, що ЦПК оскаржуватимуть такі дії очільника ОДА в НАЗК.

"Крім того є всі підстави звернутися до суду, вимагаючи подання ним електронної декларації, як публічної особи", – додав Савін.

Нагадаємо, 22 червня Президент України Петро Порошенко призначив нового голову Донецької ВЦА, яким став генерал СБУ Олександр Куць.