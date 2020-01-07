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      Новорічна ніч ледь не закінчилася трагедією в Одесі: святковий феєрверк почав вибухати в натовпі

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      У новорічну ніч біля одеського Оперного феєрверк почав вибухати в натовпі: відео інциденту / Скріншот відео

      Уночі проти 1 січня на Театральній площі, що поблизу одеського оперного театру, сталася надзвичайна ситуація, яка ледь не обернулася трагедією.

      Річ у тім, що тут запускали святковий феєрверк, і чомусь кілька пострілів пролунало у натовпі. Відео інциденту з’явилося у мережі.

      Цікаво! У святкову ніч військовий затримав зловмисника, врятувавши десятки людей

      Як пише місцеве видання "Думская", на щастя, ніхто не постраждав. На оприлюднених кадрах видно, що у тому місці, де почали вибухати феєрверки, стояло небагато людей. Крім того, у момент вибухів вони почали розбігатися.

      До слова, раніше поліція повідомляла, що в Одесі і області в Новорічну ніч від петард постраждали дев'ять осіб.

      Як феєрверки почали вибухати у натовпі в Одесі: відео 

      До слова, 3 січня на Тернопільщині під час того, як діти проводили репетицію різдвяного вертепу, також стався вибух. У результаті постраждали 8 неповнолітніх. Усіх доправили до лікарні з опіками відкритих частин тіла, опіками дихальних шляхів та отруєнням чадним газом. Попередня причина – вибух газоповітряної суміші, яка перебувала у приміщенні. 

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини Одеси Новорічні свята Вибух Надзвичайні ситуації
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