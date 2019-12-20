Новорічний корпоратив у "Слузі народу": де відбудеться святкування та скільки коштуватиме

Президентська партія "Слуга народу" готується до новорічного корпоративу. Де відбудеться святкування та скільки коштуватиме – читайте у матеріалі 24 каналу.

Де відбудеться святкування

Найбільша парламентська фракція "Слуга народу" планує погуляти у ресторані конгресно-виставкового центру "Парковий", де зазвичай відбуваються засідання.

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Конгресно-виставковий центр "Парковий" більше відомий як "вертолітний майданчик Януковича". Там розташовувався штаб Зеленського під час першого та другого туру виборів.

Конгресно-виставковий центр "Парковий"

Що відомо про КВЦ "Парковий"?Конгресно-виставковий центр відкрили у 2012 році. Президент-втікач Віктор Янукович мав намір використовувати майданчик на даху будівлі, аби на гелікоптері добиратись з Межигір'я в Адміністрацію Президента. Тоді будівлю оформили на компанію "Амадеус Ко", офшорні корені якої ведуть до оточення Януковича.



У 2014 році почалося розслідування про розтрату бюджетних коштів і зловживання владою стосовно власника "Паркового" – ТОВ "Амадеус Ко". З 2017 року вертолітний майданчик Януковича перебував під арештом, а його управління передали Нацагентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА).



У травні 2018 журналісти з'ясували, що новим власником КВЦ стала довірена особа нардепа від "Блоку Петра Порошенка" Максима Єфімова.

Формат заходу та ціна

Відомо, що партія "Слуга народу" проведе свій новорічний корпоратив у виді благодійного вечора. Але депутати поки не вирішили, на що саме пожертвують зібрані гроші.

Є дуже багато людей, яким хочеться допомогти у цей чудовий новорічний час, будемо скидатись і далі вирішувати,

– наголосив голова фракції Слуга народу Олександр Корнієнко.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що новорічна вечірка обійдеться у мільйон гривень. Корпоратив має розпочатися 20 грудня о 17:00. Як сказав нардеп Олександр Скічко, цей вечір є не тільки корпоративом, а радше підбиванням підсумків 2019 року.

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