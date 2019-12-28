Новорічний подарунок: гендиректор КБ "Південне" виписав собі 608 тисяч гривень премії
Генеральний директор держпідприємства "КБ "Південне" Олександр Дегтярьов отримав 23 грудня премію на суму 608 тисяч гривень. Заробітна плата Дегтярьова в КБ "Південне" у 2018 році склала 5 509 203 гривень. Він зайняв п'яте місце у рейтингу найбільш високооплачуваних керівників державних підприємств України.
Про це свідчить декларація Дегтярьова, опублікована на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.
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Скріншот з декларації Дегтярьова / НАЗК
Відзначимо, що у 2016 році Олександр Дегтярьов був звільнений з посади гендиректора КБ "Південне" за рекомендацією Держфінінспекції. Рішення пояснювалося "порушенням фінансового законодавства".
Пізніше суд повернув Дегтярьову посаду гендиректора.
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