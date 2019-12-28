10:56
28 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АВІАКАТАСТРОФА В АЛМАТИ РОМАН ТРУБА ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Секрет успіху Роскосмоса. Тепле місце для принцеси-дочки Путіна
      Вєсті Кремля
      22:08, 27 грудня
      Вєсті.UA: Нова "труба" України. Мер Херсона показав, як відповідати на маразм дєда Пині
      Вєсті.UA
      20:14, 27 грудня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      АВІАКАТАСТРОФА В АЛМАТИ РОМАН ТРУБА ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ

      Новорічний подарунок: гендиректор КБ "Південне" виписав собі 608 тисяч гривень премії

      2572 Читать новость на русском
      Олександр Дегтярьов / espreso.tv

      Генеральний директор держпідприємства "КБ "Південне" Олександр Дегтярьов отримав 23 грудня премію на суму 608 тисяч гривень. Заробітна плата Дегтярьова в КБ "Південне" у 2018 році склала 5 509 203 гривень. Він зайняв п'яте місце у рейтингу найбільш високооплачуваних керівників державних підприємств України.

      Про це свідчить декларація Дегтярьова, опублікована на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

      Цікаво: Уряд призначив голові Адміністрації морських портів України 277 тисяч гривень зарплати


      Скріншот з декларації Дегтярьова / НАЗК

      Відзначимо, що у 2016 році Олександр Дегтярьов був звільнений з посади гендиректора КБ "Південне" за рекомендацією Держфінінспекції. Рішення пояснювалося "порушенням фінансового законодавства".

      Пізніше суд повернув Дегтярьову посаду гендиректора.

      Абсолютне нахабство, – відомий симпатіями до Путіна президент Чехії раптово розкритикував Росію
      сьогодні
      4897
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини політики Новини України е-декларування Зарплата НАЗК
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 09:01 Головні новини 27 грудня: "Газпром" виплатив Україні 3 мільярди боргу та авіакатастрофа в Алмати
      Лія Бонавська 1142
      сьогодні , 08:40 Население России сократится, или Еще одна причина менять власть
      Ель Мюрид 320
      26 грудня , 20:23 Як зробити відпочинок у басейні комфортним – основні правила вибору осушувачів
      266
      сьогодні , 08:10 Скільки коштуватиме новорічний стіл 2020
      Катерина Степанова 1028
      сьогодні , 07:25 Що відомо про Ірину Венедіктову, яка очолила ДБР
      Анастасія Кримова 3677
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук