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      Новосад поскаржилась на зарплату у 36 тисяч: На утримання дитини та пенсію не вистачить

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      Ганна Новосад / Пресслужба Кабміну

      Міністерка освіти Ганна Новосад зявивила, що її зарплатні вистачає, щоб нормально прожити. Водночас цього її не вистачає як молодій людині, яка має думати про своє майбутнє, про заощадження, про пенсію.

      Як розповіла Новосад у коментарі інформаційній агенції "Інтерфакс-Україна", зараз її зарплата на руки в середньому складає 36 тисяч гривень. І це на 10 тисяч гривень менше, аніж вона мала на посаді керівника директорату Міносвіти.

      Важливо! Кабмін опублікував зарплати всіх міністрів

      Мені цього вистачає, щоб нормально прожити. Я маю власне житло, службовий автомобіль, я не маю часу ходити в кіно. Але якщо ви мене спитаєте, чи влаштовує мене це, як молоду людину, яка має думати про своє майбутнє, про заощадження, про пенсію, то безперечно цього не вистачить. І коли я завершу свою роботу тут, я не буду мати заощаджень як таких,
      – пояснила чиновниця.

      За її словами, зі своєї зарплати вона багато витрачає на поточні видатки на роботі на речі, які є потрібними на утримання офісу.

      "Також у мене зараз немає сім’ї. В якийсь момент я захочу мати дитину, а на таку зарплату я її не зможу утримувати. А я не готова піти на ситуацію, коли хтось буде утримувати мене, я мушу сама мати конкурентну зарплату. Тому настане час, коли я просто не зможу жити в Києві на таку зарплатню, і це буде рішення, яке потрібно буде усвідомлено приймати", – додала Новосад.

      До слова, раніше низькі зарплати міністрів коментував очільник МЗС Вадим Пристайко. За його словами, це "неповага до держави" і цю проблему треба обговорювати й розв'язувати. Як приклад він навів суддів, які отримують сотні тисяч гривень. Тому, робить він висновок, нормально міністри за такі зарплати працювати не зможуть.  

      Що ще доливає олії у вогонь 

      Зауважимо, що українські чиновники, окрім зарплат, мають право ще отримувати премії та різні надбавки. І у такому разі їхній заробіток за місяць може доходити до захмарних сум. Так, у грудні та січні з’явилася інформація, що завдяки преміям і надбавкам українські посадовці отримали рекордні зарплати:

      До теми! Міністерські зарплати та премії керівництва "Нафтогазу": Зеленський дав Гончаруку доручення

      Яким є рівень зарплат в Україні серед пересічних громадян

      З 1 січня 2020 року мінімальна зарплата в Україні становитиме 4 723 гривні в місяць або 28,31 гривні за годину. Згідно з прогнозом Мінекономіки, у 2020 році середня зарплата українців має становити 12 497 гривень.

      середня зарплата, ріст, зростання зарплат
      Як зростатиме середня зарплата в Україні / Інфографіка 24 каналу

      Зауважимо, що наразі середня становить 10 687 гривень. Найвищі середні зарплати отримують українці у Маріуполі, Києві, Дніпрі, Одесі та Харкові.

      середня зарплата українців за останні 6 років
      Середня зарплата українців за останні 6 років / Інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Новини політики Ганна Новосад Освіта Освіта Зарплата Доходи політиків Міністерство освіти та науки України
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