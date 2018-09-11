Новоспечена мама Світлана Тарабарова презентувала чарівну пісню

Не встигли прихильники співачки Світлани Тарабарової оговтатись від новини про народження сина, як артистка презентувала нову україномовну пісню "Добре серце".

Українська співачка Світлана Тарабарова народила первістка. За інформацією ЗМІ, артистка назвала дитину Олексієм. Хлопчик з'явився на світ 9 вересня о 23:25 в одній зі столичних приватних клінік.

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Відомо, що при народження немовля важило 3,760 кг та мало зріст 55 см. За словами представників Світлани Тарабарової, новоспечена мама почувається добре і вже зовсім скоро із сином приїде до свого помешкання.

Після пологів Світлана Тарабарова зробила несподіваний сюрприз для своїх прихильників. Артистка презентувала нову пісню "Добре серце". Підписники співачки здогадувались, що невдовзі на них чекає нова композиція, адже в соцмережах Світлани Тарабарової з'явилося зображення циферблата із загадковим підписом "soon".

Нову композицію Світлана Тарабарова присвятила "мамам і всім, хто відчуває безмежну любов до дітей". У пісні "Добре серце" артистка розповідає про трепетну любов до дитини.

Дивіться lyric-відео Світлани Тарабарової до пісні "Добре серце":