Новоспечена матуся Гіларі Дафф показала новонародженого малюка: фото і відео

25 жовтня 31-річна американська співачка та акторка Гіларі Дафф народила другу дитину – дочку Бенкс Вайолет Беір. Цього разу артистка вирішила не вдаватися до медикаментозної допомоги, надаючи перевагу природним пологам.

Нові кадри з дитиною Гіларі показала шанувальникам на своїй сторінці в Instagram.

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Відомо, що первісток – хлопчика Лука – Дафф народила за допомогою епідуральної анестезії, однак вирішила вдатися до немедикаментозних пологів з наступною дитиною.

Я просто подумала, що мені потрібен інший досвід. Зараз я старша та інакше сприймаю материнство. Раніше я й уявити не могла, що можу бути такою щасливою і внутрішньо наповненою. Моє тіло дало мені можливість народити маленького хлопчика. І ось тепер я чекаю дівчинку і хочу випробувати все сама,

– зізналася Гіларі, пише Daily Mail.

За словами акторки, вона хотіла, щоб на пологах, крім чоловіка та акушерок, були присутні всі члени сім'ї – її мама, син Лука і чотири собаки. Однак 7-річний первісток Гіларі відмовився "бути в кімнаті, коли все станеться".



Гіларі Дафф / Instagram

Гіларі Дафф показала новонароджену дитину: дивіться відео

Нагадаємо, про вагітність американської артистки стало відомо ще на початку літа. Вона відверто розповіла, що очікує на появу дівчинки. Згодом Гіларі Дафф заявила, що "вагітність – це пекло", оскільки її тіло більшає. Однак, за словами співачки, вона щаслива бути мамою. 25 жовтня акторка народила другу дитину.

Хто така Гіларі Дафф?Відома американська співачка та акторка, яка здобула світову славу у 2000-их роках. Гіларі активно розвивала свою кар'єру в Голлівуді: зірка зіграла у фільмах "Історія Попелюшки", "Агент Коді Бенкс", "Матеріальні дівчата", "Гуртом дешевше", "Кадет Келлі", "Ідеальний чоловік", "Краса та портфель" та ін. Щодо особистого життя, то Гіларі Дафф виховує 6-річного сина Луку від першого шлюбу з хокеїстом Майком Комрі. У 2016 році подружжя вирішило розлучитись, а в грудні 2017 року Хіларі Дафф відновила стосунки з екс-бойфрендом – музикантом Метью Комою. Для зіркової пари це буде перша спільна дитина.