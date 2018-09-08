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ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Новоспечений вождь "ДНР" Пушилін провів суттєву чистку у керівництві фейкової республіки

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Після свого призначення Пушилін провів серйозні перестановки в "уряді" фейкової "ДНР"
Після свого призначення Пушилін провів серйозні перестановки в "уряді" фейкової "ДНР" / Соцмережі

Так званий тимчасовий виконувач обов'язків голови окупаційної адміністрації на Донеччині Денис Пушилін провів кадрові перестановки в "уряді" псевдореспубліки. Зокрема, він усунув з "віце-прем'єрських посад" найближчих соратників ліквідованого ватажка бойовиків Олександра Захарченка – Олександра Тимофеєва та Дмитра Трапєзнікова.

Як зазначається в указі, який розміщено на сайті окупаційної влади, Пушилін призначив п’ять нових виконувачів обов’язків "міністрів", а загалом до його кабінету входитиме 21 особа.

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Так, замість Тимофєєва та Трапезнікова новими "віце-прем’єрами" стали Олексій Ананченко та Володимир Антонов, натомість на своїй посаді все ж залишилася Катерина Матющенко.

Крім того, новим "міністром доходів і зборів став" Євген Лаврьонов, а виконувати обов’язки "міністра закордонних справ" буде Наталя Ніконорова.

Водночас окупаційне "МВС" очолюватиме Олексій Дикий, а так зване "міністерство держбезпеки" – Володимир Павленко.

Також Пушилін змінив "голову "верховного суду" псевдоутворення та призначив трьох нових заступників "голови "ради міністрів "ДНР".

Зауважимо, що усі без виключення посади попередньо є тимчасовими.

Тим часом, джерело видання РБК, близьке до керівництва "ДНР", вважає, що усунення "Ташкента" та ослаблення групи соратників Захарченка призведе до посилення контролю за фінансовими потоками та перегляду економічних взаємин, зокрема з Росією. Також, за його даними, незабаром на непідконтрольну територію Донецької області приїдуть ревізори з Москви для фінансових перевірок.

Нагадаємо, 7 вересня так звана "народна рада "ДНР" в окупованому Донецьку призначила виконувачем обов'язків "голови "ДНР" Дениса Пушиліна.

Політичні події, відбувалися на окупованому Донбасі після смерті Захарченка:

Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Новини Донецька Вбивство Захарченка Україна – Росія
Джерело: 24 канал
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