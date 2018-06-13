Нововведення в Instagram: відтепер у Stories можна робити покупки

У соціальні мережі Instagram додали ще одну корисну функцію. Відтепер купувати товари можна просто у Stories.

Про це повідомляє прес-служба Instagram.

Так, бренди зможуть додавати до Stories спеціальну іконку у вигляді шопінг-сумки. Коли користувач натискає на цю іконку, то отримує детальну інформацію про товар. А також придбати цю продукцію. Для цього навіть не потрібно виходити з додатку.

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Раніше соцмережа провела дослідження, яке показало, що Stories переглядають 300 мільйонів людей на добу. Одна з основних активностей полягає в отриманні інформації про товари.

Наразі ця функція покупки доступна для брендів Adidas, Aritzia, Louis Vuitton та інших.

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