Новозеландський боєць врятував людину від самогубства

Новозеландський боєць змішаних єдиноборств Джессі Харрісон врятував людину, яка хотіла покінчити життя самогубством.

Харрісон повертався з вечірнього тренування на автомобілі, коли помітив кинуту машину і людину, яка мала намір стрибнути з моста. Спортсмен негайно загальмував і поспішив до незнайомця.

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Як пише Jiujitsutimes, Джессі зав'язав розмову з чоловіком – виявилося, що він хоче вчинити суїцид, тому що у нього немає сім'ї. Харрісон на противагу його словами заявив, що життя все одно варте того, щоб жити. Потім до бійця приєдналися ще двоє перехожих. Спільними зусиллями їм вдалося перетягнути чоловіка через поруччя.

"Це була не з тих спроб самогубства, коли люди заспокоюються і залишаються жити. Це було питання життя і смерті. Безпека цієї людини залежала від того, наскільки міцно ми його тримали. Ми не могли ризикувати заради його ж безпеки", – сказав Джессі.

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