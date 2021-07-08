У Держпродспоживслужбі надали роз'яснення щодо перевірок "Нової пошти" у Харківській області та накладених штрафів.

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Скарга на пошкоджену посилку

Перший випадок трапився 27 січня 2021 року, коли до управління Держпродспоживслужби в Харківській області звернувся чоловік, який поскаржився на те, що акваріум, який доставляла "Нова пошта", прийшов розбитий.

За його словами, компанія відмовилася компенсувати вартість товару, зазначену у поштовій декларації.

Законодавство передбачає проведення перевірки у такому випадку. Тому 15 березня у відділення №49 прийшли представники Держпродспоживслужби. Однак з'ясувати, чи були порушені права споживача, не вдалося, оскільки уповноважена особа – керівник відділення – не надав необхідні документи. Їх не представили й протягом 3 днів визначених законодавством.

Штраф, передбачений у цьому випадку, становить від 1 до 10% вартості продукції, реалізованої компанією за попередній календарний місяць. Після цього 11 травня "Новій пошті" надіслали листа з інформацією про час, дату і місце розгляду справи про накладання штрафних санкцій.

Представники компанії на розгляд справи не прийшли. Тому 28 травня Держпродспоживслужби в Харківській області було винесено постанову про накладення штрафу у розмірі 151 мільйон гривень.

Довідка. Станом на 7 липня "Нова пошта" у суду оскаржує накладання штрафу. У компанії заявляють, що і перевірка, і оформлення акту про штраф відбулися з порушенням законодавства.

Інцидент з обрахуванням клієнта

Також до Держпродспоживслужби 10 березня звернувся чоловік який скаржився на те, що його обрахували у відділенні №3 у місті Чугуїв.

Працівники управління прийшли туди 8 квітня. Однак і там їм представники "Нової пошти" не надали необхідних документів. Вже 2 липня щодо відділення винесли постанову про накладення стягнень у розмірі 174 мільйони гривень.

Загалом сума штрафу за 2 скаргами становить 325 мільйонів гривень.