Ноздровську проводять в останню путь на Київщині

У селі Демидів, що у Київській області, прощаються з правозахисницею Іриною Ноздровською.

Про це повідомляє УП.

Попрощатись з загиблою Іриною Ноздровською прийшли кілька десятків людей: донька Анастасія, батьки, родичі, колеги та друзі родини.

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"Ми були хорошим знайомими, підтримували одне одного. Я просто в шоці, що так по-звірячому можна було вбити людину", – сказала знайома загиблої Людмила Мартиненко.

Похорон Ірини Ноздровської

Біля будинку, де відбувається прощання, постійно чергує екіпаж швидкої медичної допомоги. Також прибуло кілька патрулів поліції, які патрулюють село.

Поховають Ірину Ноздровську на місцевому кладовищі у рідному селі Демидів.

Похорон Ірини Ноздровської

Нагадаємо, 1 січня на Київщині у річці знайшли мертвою та роздягненою Ірину Ноздровську – сестру загиблої у резонансній ДТП Світлани Сапатинської. За даними експертизи тіла, Ноздровська померла від множинних колото-різаних ран.