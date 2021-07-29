нцидент трапився 28 липня приблизно о 15:30. Про це повідомили журналістам в Одесмістелектротрансі.
Інший випадок Через 5 гривень решти: в Харкові чоловіки побили кондукторку в трамваї – відео
Хто врятував потерпілу
- На жінку напали на кінцевій зупинці громадського транспорту в парку Шевченка.
- На допомогу колезі прийшов водій іншого тролейбуса.
- Він у цей момент тільки під’їхав до кінцевої.
- Зловмисник порізав чоловікові руку.
- Після цього його вже затримали поліцейські.
- Вони тоді проїжджали повз.
- Потерпілому одразу надали медичну допомогу.