нцидент трапився 28 липня приблизно о 15:30. Про це повідомили журналістам в Одесмістелектротрансі.

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Хто врятував потерпілу

  • На жінку напали на кінцевій зупинці громадського транспорту в парку Шевченка.
  • На допомогу колезі прийшов водій іншого тролейбуса.
  • Він у цей момент тільки під’їхав до кінцевої.
  • Зловмисник порізав чоловікові руку.
  • Після цього його вже затримали поліцейські.
  • Вони тоді проїжджали повз.
  • Потерпілому одразу надали медичну допомогу.