В Одесі на кондукторку тролейбуса напав неадекват із ножем
29 липня 2021 , 10:38Читать новость на русском
Джерело:"Думская"
В Одесі неадекватний чоловік напав на кондукторку тролейбуса. Він накинувся з ножем на кінцевій зупинці. Однак, на щастя, поряд були люди, які допомогли. Тому зловмисника згодом затримали.
нцидент трапився 28 липня приблизно о 15:30. Про це повідомили журналістам в Одесмістелектротрансі.
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Хто врятував потерпілу
- На жінку напали на кінцевій зупинці громадського транспорту в парку Шевченка.
- На допомогу колезі прийшов водій іншого тролейбуса.
- Він у цей момент тільки під’їхав до кінцевої.
- Зловмисник порізав чоловікові руку.
- Після цього його вже затримали поліцейські.
- Вони тоді проїжджали повз.
- Потерпілому одразу надали медичну допомогу.