В Одесі на кондукторку тролейбуса напав неадекват із ножем

29 липня 2021 , 10:38
Читать новость на русском

Джерело:

"Думская"

В Одесі неадекватний чоловік напав на кондукторку тролейбуса. Він накинувся з ножем на кінцевій зупинці. Однак, на щастя, поряд були люди, які допомогли. Тому зловмисника згодом затримали.

нцидент трапився 28 липня приблизно о 15:30. Про це повідомили журналістам в Одесмістелектротрансі.

Інший випадок Через 5 гривень решти: в Харкові чоловіки побили кондукторку в трамваї – відео

Хто врятував потерпілу

  • На жінку напали на кінцевій зупинці громадського транспорту в парку Шевченка.
  • На допомогу колезі прийшов водій іншого тролейбуса.
  • Він у цей момент тільки під’їхав до кінцевої.
  • Зловмисник порізав чоловікові руку.
  • Після цього його вже затримали поліцейські.
  • Вони тоді проїжджали повз.
  • Потерпілому одразу надали медичну допомогу.
Зверніть увагу! До лікарні в Рівному ввечері 7 червня доставили 56-річного чоловіка водія маршрутки. Згодом виявилося, що його побив на кінцевій зупинці син пасажирки. Він вважав, що водій образив його матір. 
Автор: Олександр Марчак