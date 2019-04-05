НСК "Олімпійський" назвав умови для проведення дебатів Порошенка і Зеленського

До НСК "Олімпійський" наразі не надходило жодного офіційного звернення щодо проведення дебатів на стадіоні між кандидатами у президенти Петром Порошенком та Володимиром Зеленським. Стадіон готовий повести такі дебати, але оцінити їх вартість поки неможливо.

Заступник гендиректора НСК "Олімпійський" Віктор Анісімов під час прес-конференції на стадіоні сказав, що наразі до спорткомплексу не надходили звернення ні від Суспільного, яке має провести дебати, ні від ЦВК.

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Визначити вартість проведення дебатів на стадіоні поки неможливо, бо є багато складових, які визначають кінцеву ціну.

Вартість визначити неможливо, тому що на наразі немає технічного завдання, що потрібно для того, щоб належним чином провести дебати. Але разом з тим, НСК "Олімпійський" має всі технічні можливості для того, щоб провести дебати, якщо буде прийнято рішення на вищому рівні. Представники ЦВК, Суспільного телебачення та штабів кандидатів у президенти мають назвати вимоги для проведення дебатів: технічна підтримка, охорона та наявність глядачів,

– сказав Анісімов.

Представник спорткомплексу уточнив, що НСК "Олімпійський" залишається аполітичним.

Заявку про проведення дебатів на стадіоні потрібно подати хоча б за два дні до дебатів – до 17 квітня. Проте, 19 квітня стадіон буде вільний.

Що треба знати про дебати Порошенка і Зеленського?Президент Петро Порошенко одразу після результатів екзит-полу викликав Володимира Зеленського на дебати. Шоумен прийняв пропозицію, однак, у його штабі почали шукати всілякі відмовки: мовляв, дебати нікому не цікаві.



Згодом Зеленський зняв відеоролик, у якому вже він викликав Порошенка на дебати. Проте, артист висунув кілька умов главі державі та забажав, аби вони пройшли на стадіоні "Олімпійський", на них мали змогу бути присутні звичайні українці, а трансляцію вести усі телеканали. Порошенко погодився, знявши відео у відповідь зі словами: "Стадіон, так стадіон".



Зараз Національна суспільна телерадіокомпанія України готується до проведення цих дебатів. Вони відбуваються 19 квітня. Керівник Національної суспільної телерадіокомпанії України Зураб Аласанія розповів, що існує три формати у яких можуть пройти дебати: за участю експертів і представників ЗМІ, модерація між ними, або дебати в декілька турів.



Схожу ідею висловив і Петро Порошенко. Він пропонує, аби дебати відбулися в три етапи:

1. Дебати про позицію щодо ключового повноваження верховного головнокомандувача – по програмі укріплення оборони і безпеки.

2. По зовнішній політиці.

3. По захисту конституційних прав і свобод українських громадян.