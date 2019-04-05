14:02
5 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Пиня підсилює армію парапсихологами та шаманами. Автомобільний вандал Путін
      Вєсті Кремля
      23:50, 4 квітня
      Вєсті.UA: Які дебати насправді побачать українці. Добкін теж готується до дебатів
      Вєсті.UA
      20:49, 4 квітня
      Рейдерство за згодою судів: шокуючі злочини, в яких є постраждалі та нема винуватих
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Секретні об’єкти
      Згадати все
      22:09, 3 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      НСК "Олімпійський" назвав умови для проведення дебатів Порошенка і Зеленського

      10618 Читать новость на русском
      НСК "Олімпійський" готовий провести дебати Порошенка і Зеленського
      НСК "Олімпійський" готовий провести дебати Порошенка і Зеленського / Колаж 24 каналу

      До НСК "Олімпійський" наразі не надходило жодного офіційного звернення щодо проведення дебатів на стадіоні між кандидатами у президенти Петром Порошенком та Володимиром Зеленським. Стадіон готовий повести такі дебати, але оцінити їх вартість поки неможливо.

      Заступник гендиректора НСК "Олімпійський" Віктор Анісімов під час прес-конференції на стадіоні сказав, що наразі до спорткомплексу не надходили звернення ні від Суспільного, яке має провести дебати, ні від ЦВК.

      Читайте також: Дебати між Зеленським та Порошенком: що відомо

      Визначити вартість проведення дебатів на стадіоні поки неможливо, бо є багато складових, які визначають кінцеву ціну.

      Вартість визначити неможливо, тому що на наразі немає технічного завдання, що потрібно для того, щоб належним чином провести дебати. Але разом з тим, НСК "Олімпійський" має всі технічні можливості для того, щоб провести дебати, якщо буде прийнято рішення на вищому рівні. Представники ЦВК, Суспільного телебачення та штабів кандидатів у президенти мають назвати вимоги для проведення дебатів: технічна підтримка, охорона та наявність глядачів,
      – сказав Анісімов.

      Представник спорткомплексу уточнив, що НСК "Олімпійський" залишається аполітичним.

      Заявку про проведення дебатів на стадіоні потрібно подати хоча б за два дні до дебатів – до 17 квітня. Проте, 19 квітня стадіон буде вільний.

      Що треба знати про дебати Порошенка і Зеленського?Президент Петро Порошенко одразу після результатів екзит-полу викликав Володимира Зеленського на дебати. Шоумен прийняв пропозицію, однак, у його штабі почали шукати всілякі відмовки: мовляв, дебати нікому не цікаві.

      Згодом Зеленський зняв відеоролик, у якому вже він викликав Порошенка на дебати. Проте, артист висунув кілька умов главі державі та забажав, аби вони пройшли на стадіоні "Олімпійський", на них мали змогу бути присутні звичайні українці, а трансляцію вести усі телеканали. Порошенко погодився, знявши відео у відповідь зі словами: "Стадіон, так стадіон".

      Зараз Національна суспільна телерадіокомпанія України готується до проведення цих дебатів. Вони відбуваються 19 квітня. Керівник Національної суспільної телерадіокомпанії України Зураб Аласанія розповів, що існує три формати у яких можуть пройти дебати: за участю експертів і представників ЗМІ, модерація між ними, або дебати в декілька турів.

      Схожу ідею висловив і Петро Порошенко. Він пропонує, аби дебати відбулися в три етапи:
      1. Дебати про позицію щодо ключового повноваження верховного головнокомандувача – по програмі укріплення оборони і безпеки.
      2. По зовнішній політиці.
      3. По захисту конституційних прав і свобод українських громадян. 

       

       

       

       

      blog_ava
      Благовіщення 2019 в Україні: дата, традиції та прикмети
      сьогодні
      15416
      Теги: Новини політики Новини України Петро Порошенко Президентські вибори 2019 Володимир Зеленський Дебати Зеленського з Порошенком ЦВК
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Хто бігав, а хто дебатував: як проходили теледебати всіх президентів України
      сьогодні , 14:02 Хто бігав, а хто дебатував: як проходили теледебати всіх президентів України
      Альона Захарова 2
      Щоб не заважала: кому та як вдалося паралізувати роботу Ради перед виборами
      сьогодні , 13:30 Щоб не заважала: кому та як вдалося паралізувати роботу Ради перед виборами
      Сергій Лещенко 292
      НСК "Олімпійський": що відомо про стадіон, де можуть відбутись президентські дебати
      сьогодні , 12:31 НСК "Олімпійський": що відомо про стадіон, де можуть відбутись президентські дебати
      620
      "Да, парєнь, ти оголосив мені війну". Як суддя-викривач боровся з тиском керівництва суду
      сьогодні , 12:00 "Да, парєнь, ти оголосив мені війну". Як суддя-викривач боровся з тиском керівництва суду
      Фундація DEJURE 675
      Дебати між Зеленським та Порошенком: що відомо
      сьогодні , 10:25 Дебати між Зеленським та Порошенком: що відомо
      Анастасія Зазуляк 11644
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук