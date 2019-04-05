НСК "Олімпійський": що відомо про стадіон, де можуть відбутись президентські дебати

Президентські вибори 2019 повні сюрпризів та несподіванок. Вперше в історії України дебати між головними претендентами на президентське крісло можуть відбутись на стадіоні.

31 березня в Україні відбувся перший тур президентських виборів, за підсумками якого найбільшу підтримку виборців здобув комік Володимир Зеленський – за нього проголосувала майже третина українців (30,24%). Чинний Президент України Петро Порошенко набрав 15,95%.

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Саме ці два кандидати зустрінуться у другому турі, який відбудеться 21 квітня.

Напередодні другого туру між кандидатами мали б відбутись дебати.

Зеленський висунув Порошенкові вимоги, що дебати мають відбутись на національно-спортивному комплексі "Олімпійський" у Києві, а перед цим кандидати здали аналізи на вміст алкоголю та наркотичних речовин.

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Нерухомість 24 зібрала топ-факти про стадіон, де вперше в історії можуть відбутись дебати між кандидатами у президенти України.

Що відомо про НСК "Олімпійський" у Києві?

НСК "Олімпійський" є головною спортивною ареною України і одним з найбільших стадіонів Європи. Є домашнім стадіоном національної збірної України з футболу та ФК "Динамо" (Київ). Арена може вмістити 70 тисяч глядачів.



НСК "Олімпійський" у Києві може вмістити до 70 тисяч глядачів

Які найбільші спортивні події приймав НСК "Олімпійський":

1975 – матч за Суперкубок УЄФА;

1980 – було проведено 7 матчів футбольного турніру Літніх Олімпійських ігор 1980;

У 2012 на НСК "Олімпійський" відбулось 5 матчів Євро-2012, який Україна приймала разом з Польщею. Тут відбувся зокрема й фінал найпрестижнішого футбольного турніру Європи, перемогу у якому здобула збірна Іспанії.

26 травня 2018 року фінал Ліги чемпіонів УЄФА між мадридським "Реалом" та "Ліверпулем" відбувались на НСК "Олімпійський". Впевнену перемогу 3:1 тоді здобув іспанський клуб. За фінальним поєдинком на стадіоні у Києві спостерігав 61 561 глядач.



"Реал" (Мадрид) здобув перемогу у фіналі Ліги чемпіонів на НСК "Олімпійський" у Києві

Історія НСК "Олімпійський"

Днем створення стадіону вважають 12 серпня 1923 року. Тоді на "Червоному стадіоні імені Троцького" були проведені змагання першої Олімпіади Київщини.

У 1924 на стадіоні трохи розбудували футбольне поле площею 120 на 70 метрів, а навколо зовнішнього периметру поля облаштували бігові доріжки.

Друге урочисте відкриття реконструйованого стадіону, який отримав нову назву "Республіканський стадіон імені Хрущова" було заплановане на 22 червня 1941 року. Але вранці того самого дня розпочалась німецько-радянська війна.

Що цікаво, під час Другої світової війни стадіон навмисно не бомбили ні радянські, ні німецькі війська, хоча поодинокі влучення окремих снарядів таки траплялися. Тому після закінчення воєнних дій споруду не довелось відбудовувати.

Друга генеральна реконструкція стадіону, яка розпочалась у 1966-му передбачала спорудження другого ярусу трибун, який вперше у світовій практиці мали змонтувати на оригінальних залізобетонних двоконсольних ригелях. Після цієї реконструкції стадіон, який називали Центральним став найбільшим за місткістю трибун у Радянському Союзі та Європі.

У 1978-1980 роках стадіон пережив чергову реконструкцію перед підготовкою до Олімпійських ігор 1980.

Історія стадіону НСК "Олімпійський": дивіться відео

Указом Президента України 1996 року "Республіканський стадіон" був перейменований у Національний спортивний комплекс "Олімпійський".

У 2008-2011 роках була проведення остання на сьогодні масштабна реконструкція стадіону напередодні проведення фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Проект реконструкції розробило німецьке архітектурне бюро GMP.

Не спортом єдиним

Окрім спортивних поєдинків, НСК "Олімпійський" приймає також чимало музичних подій.

На урочистій церемонії відкриття реконструйованого стадіону 8 жовтня 2011 виступила співачка Шакіра.

4 серпня 2012 року в рамках світового туру MDNA Tour на НСК "Олімпійський" виступила Мадонна, яка встановила тоді абсолютний рекорд касових зборів на концертах в Україні – 4 893 317 доларів США.

18 червня 2016 року гурт "Океан Ельзи" побив попередній власний рекорд і зібрав на НСК "Олімпійський" за різними підрахунками від 85 до 100 тисяч шанувальників. Це стало абсолютним рекордом за відвідуваністю концертів в Україні.

Рекорди на НСК "Олімпійський"

Національний реєстр рекордів України зафіксував чимало рекордів, які були встановлені на НСК "Олімпійському" у Києві. Ось найцікавіші з них:

Найбільший герб створений за допомогою 3D-друку Найбільша кількість одночасних підключень WI-FI мережі одного оператора Наймасовіше кардіо-інтервальне тренування Найбільший 3D-малюнок на горизонтальній площині Найтриваліший безперервний сеанс масажу

На стадіоні можна замовити екскурсію, винайняти приміщення для святкування дня народження чи влаштувати весільну фотосесію.



НСК "Олімпійський" є популярним місцем для фотосесій

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