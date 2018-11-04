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      Нудне сімейне життя не для мене, – соліст Rammstein Тілль Ліндеманн розповів про особисте

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      Світлана Лобода і Тілль Ліндеманн
      Світлана Лобода і Тілль Ліндеманн / Фото з відкритих джерел

      Фронтмен гурту Rammstein Тілль Ліндеманн, якому російські ЗМІ приписують батьківство над дитиною співачки Світлани Лободи, розповів про своє ставлення до сімейного життя.

      Про це повідомляє видання "Вести".

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      З віком мені більше хочеться руху. Нудне сімейне життя не для мене, я не хочу сказати, що сімейне життя – це щось погане, просто я дуже рано став батьком, у мене дві дочки, я не зміг насолодитися своєю юністю повністю,
      – заявив Ліндеманн.

      55-річний артист додав, що зараз почуває себе "тінейджером, якому хочеться скакати і стрибати".

      Зауважимо, що Тілль Ліндеманн офіційно розлучений. У нього є дві дочки — Нелє та Марія-Луїза від різних шлюбів. У 2007 році старша донька Нелє народила музикантові онука Фріца Фіделя.

      Нагадаємо, Лобода спровокувала чутки про заміжжя. Жінка опублікувала фото, на якому позує з її 7-річною донькою від першого шлюбу Євангеліною, а на руках зірка ніжно тримає новонароджену Тільду, вкутану рожевим пледом. Однак не це привернуло увагу прихильників співачки: на фото видніється чоловіча рука з обручкою. Крім того, прихильники співачки припускають, що Тільду назвали в честь батька.

      Теги: LifeStyle Музика Зіркові романи Світлана Лобода
      Джерело: 24 канал
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