Нудне сімейне життя не для мене, – соліст Rammstein Тілль Ліндеманн розповів про особисте

Фронтмен гурту Rammstein Тілль Ліндеманн, якому російські ЗМІ приписують батьківство над дитиною співачки Світлани Лободи, розповів про своє ставлення до сімейного життя.

Про це повідомляє видання "Вести".

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З віком мені більше хочеться руху. Нудне сімейне життя не для мене, я не хочу сказати, що сімейне життя – це щось погане, просто я дуже рано став батьком, у мене дві дочки, я не зміг насолодитися своєю юністю повністю,

– заявив Ліндеманн.

55-річний артист додав, що зараз почуває себе "тінейджером, якому хочеться скакати і стрибати".

Зауважимо, що Тілль Ліндеманн офіційно розлучений. У нього є дві дочки — Нелє та Марія-Луїза від різних шлюбів. У 2007 році старша донька Нелє народила музикантові онука Фріца Фіделя.

Нагадаємо, Лобода спровокувала чутки про заміжжя. Жінка опублікувала фото, на якому позує з її 7-річною донькою від першого шлюбу Євангеліною, а на руках зірка ніжно тримає новонароджену Тільду, вкутану рожевим пледом. Однак не це привернуло увагу прихильників співачки: на фото видніється чоловіча рука з обручкою. Крім того, прихильники співачки припускають, що Тільду назвали в честь батька.