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Numb чи In the End: як добре ви знаєте пісні Linkin Park?

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Тест на знання пісень Linkin Park
Тест на знання пісень Linkin Park / thatsmags

Лідер гурту Linkin Park Честер Беннінгтон пішов з життя 20 липня, рівно рік назад. Після себе Честер Беннінгтон залишив помітну музичну спадщину – Linkin Park слухають мільйони людей по всьому світу більше 20 років. І поки музика жива – буде жива і пам'ять.

Напевно, важко знайти людину, яка ні разу не чула такі композиції, як "Numb", "In the End", "Crawling", "Faint" тощо. Пропонуємо перевірити наскільки добре ви знаєте і пам'ятаєте хіти Linkin Park! У тесті вам запропоновано десять уривків із відомих пісень, ваше завдання – правильно вгадати з якої саме.

Читайте також: Річниця смерті вокаліста Linkin Park: цитати та біографія Честера Беннінгтона

Для проходження тесту вам знадобиться 4-5 хвилин, якщо ви в людному місці – одягніть наушники.

 

Нагадаємо, смерть вокаліста легендарного гурту Linkin Park Честера Беннінгтона шокувала мільйони прихильників по всьому світу рівно рік тому – 20 липня 2017 року. Музикант повісився у власному будинку. Відомо, що він довгий час боровся з алкогольною та наркотичною залежністю. Раніше він розповідав, що замислювався про самогубство та довгий час перебував в депресії. Але остаточну причину такого рішення ми вже ніколи не дізнаємось. 

Теги: Новини України LifeStyle Музика Честер Беннінгтон Linkin Park Тести
Джерело: 24 Канал
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