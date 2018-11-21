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      Нурмагомедов не буде продовжувати контракт з UFC для бою з Мейвезером

      214 Читать новость на русском
      Хабіб Нурмагомедов
      Хабіб Нурмагомедов

      Російський боєць змішаних єдиноборств Хабіб Нурмагомедов відмовляється продовжувати контракт із UFC.

      Чемпіон UFC у легкій вазі Хабіб Нурмагомедов налаштований на всі 100% схрестити рукавички з американцем Флойдом Мейвезером за правилами боксу. Принаймні про це повідомляє його менеджер Алі Абдель-Азіз.

      Читайте також: Бій Хабіба проти Майвезера можуть провести за правилами MMA, а не боксу

      На даний момент Нурмагомедов ще на контракті з компанією UFC, проте він триватиме поки один бій. Після цього Хабіб має намір сісти за стіл переговорів з представниками команди Мейвезера.

      Сторони можуть організувати боксерський поєдинок у 2019 році.

      Зазначимо, що саме глава популярного ММА-промоушена Дана Уайт був проти очної сутички росіянина з Флойдом і вимагав від Мейвезера битися з Нурмагомедовим в октагоні. Раніше сам Мейвезер заявив, що погодиться тільки на бій за правилами боксу.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Бокс
      Джерело: 24 Канал
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