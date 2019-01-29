Нурмагомедов та Макгрегор отримали тривалу дискваліфікацію за бійку

У Лас-Вегасі пройшла слухання Атлетичною комісії Невади у справі про бійку після UFC 229, на якому прийняли рішення з приводу покарань для Хабіба Нурмагомедова (27-0) та Конора Макгрегора (21-4).

Чемпіона UFC у легкій вазі Хабіба Нурмагомедова відсторонили від боїв на 9 місяців і оштрафували на 500 тисяч доларів. Відсторонення Хабіба можуть скоротити до 6 місяців, якщо він візьме участь в соцактівностях Невади проти буллінг.

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Брата Хабіба Абубакара і спаринг-партнера Зубайра Тухугова відсторонили на рік і оштрафували на 25 тисяч доларів.

У свою чергу, Конор Макгрегор дискваліфікований на 6 місяців і оштрафований на 50 тисяч доларів.

Вердикт пов'язаний з подіями 6 жовтня. Тоді у Лас-Вегасі відбувся турнір зі змішаних єдиноборств UFC 229. Головною його подією став титульний поєдинок в легкій вазі, в якому зустрілися Хабіб Нурмагомедов і Конор Макгрегор. Дострокову перемогу здобув росіянин.

Після завершення сутички Хабіб вистрибнув з Октагону і атакував одного з представників команди Макгрегора – Ділона Деніса. Тим самим Нурмагомедов спровокував масову бійку, яка почалася як в октагоні, так і за його межами.

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Безпосередньо в клітці залишався і пошкоджений Макгрегор. В ході інциденту він вступив в конфлікт з Зубайром Тухуговим і Абубакаром Нурмагомедовом.

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