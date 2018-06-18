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Телеканал новин 24 Новини Штучний інтелект

Nvidia готує новий проект, який працюватиме на штучному інтелекті

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Nvidia готує новий проект
Nvidia готує новий проект / Фото з вільних джерел

Компанія Nvidia працює над запуском нової платформи онлайн-маркетингу під назвою Ubex. Вона використовуватиме блокчейн та штучний інтелект для своєї роботи.

Про це повідомляє Blockspoint.

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Представник стартапу, Абхінав Агравал повідомив, що Ubex планує використовувати технологію блокчейн для того, аби нейронна мережа могла більш ефективно представляти рекламу на веб-сайтах.

Варто зазначити, що співзасновник і головний виконавчий директор Ubex Артем Честнов заявив, що головна мета проекту – збагачення бази даних штучного інтелекту і прискорення роботи платформи.

Nvidia Inception Program прагне надати дані про продукти і послуги. В даний час стартап випустив прототип своєї платформи для тестування.

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Теги: Техно Штучний інтелект
Джерело: 24 Канал
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