Nvidia готує новий проект, який працюватиме на штучному інтелекті
Компанія Nvidia працює над запуском нової платформи онлайн-маркетингу під назвою Ubex. Вона використовуватиме блокчейн та штучний інтелект для своєї роботи.
Про це повідомляє Blockspoint.
Представник стартапу, Абхінав Агравал повідомив, що Ubex планує використовувати технологію блокчейн для того, аби нейронна мережа могла більш ефективно представляти рекламу на веб-сайтах.
Варто зазначити, що співзасновник і головний виконавчий директор Ubex Артем Честнов заявив, що головна мета проекту – збагачення бази даних штучного інтелекту і прискорення роботи платформи.
Nvidia Inception Program прагне надати дані про продукти і послуги. В даний час стартап випустив прототип своєї платформи для тестування.
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